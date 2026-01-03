Red de defensa aérea de Venezuela ofreció poca resistencia al ataque de EE.UU.

Vídeos relacionados:
La red de defensa aérea de Venezuela ofreció poca o ninguna resistencia durante el ataque de Estados Unidos en la madrugada de este sábado que permitió la captura del presidente Nicolás Maduro, pese a las advertencias previas de que su sistema escalonado podía complicar seriamente una operación militar de ese tipo.
De acuerdo con un análisis del diario Financial Times, especialistas habían alertado que el entramado de defensa aérea venezolano, compuesto por sistemas de origen ruso y otras capas de protección, representaba un riesgo operativo para fuerzas estadounidenses.
Sin embargo, en la práctica, el dispositivo no logró frenar ni dificultar de manera visible el asalto aéreo que acompañó la redada nocturna en Caracas y otros estados del país sudamericano.
La escasa respuesta antiaérea refuerza la narrativa presentada por el presidente Donald Trump, quien afirmó hoy en una conferencia de prensa que la operación se ejecutó con una eficacia sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y sin bajas ni pérdidas de equipamiento estadounidense.
Según Trump, las fuerzas venezolanas estaban en alerta y esperaban el ataque, pero fueron rápidamente “incapacitadas”.
El colapso de la defensa aérea se produjo en un contexto de apagones generalizados en la capital y de confusión dentro de las estructuras militares del chavismo.
Tras la operación, el régimen venezolano denunció una “agresión imperialista”, aunque evitó ofrecer detalles técnicos sobre el funcionamiento o el fallo de sus sistemas de protección aérea.
La acción militar estadounidense culminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes, según Washington, serán trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y posesión de armas de guerra.
Trump anunció que Estados Unidos mantendrá el control de Venezuela “hasta que haya una transición justa y ordenada” y vinculó esa permanencia al manejo y reconstrucción de la industria petrolera con participación de compañías estadounidenses.
La dirigente opositora María Corina Machado afirmó que Maduro deberá responder por sus crímenes y que el país está preparado para asumir una nueva etapa de poder.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.