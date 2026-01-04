Padre Alberto Reyes: “Dejamos atrás un año marcado por signos de muerte”

Vídeos relacionados:

El sacerdote cubano Alberto Reyes afirmó que el paso del 2025 al 2026 ha estado cargado de una contradicción emocional profunda para el pueblo de la isla: dejar atrás un año marcado por múltiples “signos de muerte”, pero comenzar uno nuevo con una esperanza renovada de cambio y libertad.

En una reflexión publicada en Facebook bajo el título “He estado pensando… (142)”, el sacerdote enumeró lo que describe como muertes acumuladas y agravadas durante el año que terminó: “la muerte de la luz, de la higiene en las calles, de la salud pública, de la vida digna, de la alimentación adecuada… la muerte de la libertad, de la alegría y del deseo de vivir en esta tierra”.

Publicación de Facebook/Alberto Reyes

Según Reyes, estas realidades no son nuevas, pero se han intensificado, llevando al país a uno de sus momentos más oscuros. Sin embargo, considera que precisamente ese nivel de hundimiento ha generado algo inesperado: una esperanza colectiva más fuerte que nunca.

“Nunca como ahora hemos sido un pueblo tan hundido, tan maniatado y tan reprimido, y nunca como ahora hemos comenzado el año con la esperanza de que esta pesadilla termine”, escribió, señalando que muchos cubanos despidieron el año deseándose que 2026 sea “el año de la libertad y del cambio”.

El sacerdote fue especialmente crítico con el poder político en Cuba, al afirmar que no espera que el cambio surja desde las esferas dirigentes, a las que acusó de haber convertido el país en una “finca personal” durante casi siete décadas, controlada por una élite que ha reprimido cualquier intento de transformación, diálogo o disidencia.

“Entre promesas vacías, mentiras repetidas y brutalidad represiva, han ido ahogando todo intento de cambio, mientras la finca se volvía cada vez más improductiva e invivible para todos excepto para ellos”, denunció.

Reyes describió a un país que entra al nuevo año cansado, hastiado y herido, marcado por la escasez, la miseria, la represión, el miedo, la emigración forzada y los presos políticos. Un pueblo, dijo, harto de vivir sin libertad, de ser amenazado por expresarse y de ver destruidas sus familias.

También denunció los ataques contra las iglesias y las trabas sistemáticas a cualquier iniciativa ciudadana que intente mejorar la economía o la vida cotidiana.

“Estamos hartos de ser una finca, de ser esclavos en nuestra propia tierra”, escribió, subrayando el sentimiento de agotamiento existencial que atraviesa a amplios sectores de la sociedad cubana.

No obstante, el sacerdote concluyó su reflexión con un mensaje que combina denuncia y esperanza: aunque parezca contradictorio, asegura que toda esta “muerte” acumulada ha dado vida a una esperanza nueva, ya sea la de que algo cambie desde fuera del sistema, o la de que los propios cubanos comprendan que deben traer la luz entre todos.

Su mensaje ha sido ampliamente compartido en redes sociales, donde muchos lo interpretan como una voz moral que articula el dolor, el cansancio y la esperanza de un país que comienza 2026 en uno de los momentos más críticos de su historia reciente.