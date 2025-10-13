Sacerdote cubano acusa al régimen de “genocidio silencioso” por el colapso del país

El sacerdote católico cubano Alberto Reyes Pías denunció la profunda crisis sanitaria que atraviesa Cuba y calificó la situación actual como un “genocidio silencioso”, al relatar casos de muertes por la falta de medicamentos esenciales.

En una entrevista ofrecida hace tres meses al canal de YouTube El Mundo de Darwin, conducido por Darwin Santana, el párroco afirmó: "La gente tiene hambre. La gente no tiene medicina. Yo digo que en Cuba, en este momento, hay un genocidio silencioso. Hay gente que está muriendo. ¿Muriendo por qué? Porque, ¿en qué prensa sale que una persona murió por falta de un antibiótico?"

Durante la conversación, Reyes compartió testimonios directos que ha presenciado en su labor pastoral: "Yo contaba en una entrevista hace poco un señor que yo recogí en uno de los pueblos que me decía que su único hijo, único hijo de 14 años, se hizo un esguince en el pie con una herida abierta, se infectó y se murió porque no hubo un antibiótico. Tu único hijo de 14 años..."

También se refirió a un caso que presenció en su parroquia: "Yo he tenido en la parroquia un papá buscando un anticonvulsivo porque su hijo convulsiona, con dos años, y él ha estado delante de su hijo, su hijo ha empezado a convulsionar, lo ha llevado al hospital y en el hospital le han dicho "no hay nada". Entonces, ¿qué?, ¿cómo te pones delante de tu hijo de dos años que convulsiona y lo único que puedes hacer es abrazarlo porque no hay nada?"

Según el sacerdote, muchas de estas muertes no se registran oficialmente ni se visibilizan en los medios: "Entonces, Cuba... la gente está muriendo y nadie se entera porque esto no es noticia. Entonces, claro, ante esto, uno no se puede callar. Uno que lo sabe, no se puede callar porque es lo evidente".

La entrevista completa puede verse en el canal de YouTube El Mundo de Darwin, bajo el título Canel es retado por un Sacerdote. La dictadura cubana está en crisis interna”.

Un sistema sanitario al borde del colapso

Las declaraciones del padre Reyes cobran especial peso en un contexto de creciente alarma social y colapso sanitario en varias provincias cubanas, donde circulan simultáneamente los virus del dengue, chikungunya, fiebre de Oropouche y enfermedades digestivas.

En la provincia de Matanzas, la historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández denunció que las autoridades están manipulando la información sobre la epidemia y que existe una orden expresa de desmentir las muertes por arbovirosis.

En Santiago de Cuba, autoridades sanitarias confirmaron que aumentan los casos de enfermedades digestivas y arbovirosis debido a la proliferación del mosquito Aedes aegypti, el déficit de agua potable y la acumulación de basura.

En Camagüey, un mensaje interno del sistema de salud confirmó que hay casos de chikungunya y circulación posible del virus Oropouche, aunque el gobierno mantiene silencio oficial ante el aumento de los casos febriles.

En Holguín, autoridades de salud pública admitieron que el serotipo cuatro del dengue y el chikungunya afectan a casi todos los municipios, aunque sin declarar transmisión activa.

En Villa Clara, tras un alza de casos de arbovirosis, las autoridades reactivaron un plan de emergencia sanitaria con fumigaciones, jornadas de limpieza y movilización de recursos estatales.

A pesar de los reportes ciudadanos, las declaraciones médicas y el colapso visible en hospitales, el Ministerio de Salud Pública insiste en negar que haya fallecidos ni colapso asistencial, mientras crece la indignación popular por la falta de transparencia y el abandono institucional.

Las denuncias del padre Alberto Reyes Pías y de figuras como Alina Bárbara López visibilizan una crisis nacional que el régimen intenta minimizar, mientras cada día más cubanos enfrentan la enfermedad y la muerte en silencio.

