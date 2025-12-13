“Si ustedes gritan, yo grito”: El contundente mensaje del sacerdote mexicano expulsado de Cuba tras apoyar al pueblo

Vídeos relacionados:

El sacerdote mexicano José Ramírez (conocido como “Padre Pepe”), miembro de la Congregación de la Misión, envió un mensaje en el que expresó solidaridad con los cubanos y dijo estar dispuesto a asumir las consecuencias de su postura.

Después de que el régimen cubano comunicara a la Iglesia Católica su decisión de no renovar su residencia temporal, lo que implica su salida de la Isla, escribió a una amiga cubana un mensaje donde manifestó su apoyo al pueblo.

“Si ustedes salen, yo salgo. Si ustedes gritan yo grito”, escribió el religioso en un texto dirigido a una amiga cubana.

En el mismo mensaje, afirmó que “salió el momento de ser coherente” y “demostrar que estaba con ellos”, y añadió que acepta lo ocurrido: “si su actuar tiene consecuencias, las mías también y estoy dispuesto a aceptar lo ocurrido”.

Cerró pidiendo fortaleza “para que un día nuestra Cuba sea libre”.

La represalia del régimen estaría relacionada con un episodio ocurrido en el templo La Milagrosa, en Santos Suárez (La Habana): el sacerdote habría tocado las campanas mientras vecinos protestaban contra los apagones.

Captura de Facebook

La expulsión se produce después de que el 8 de diciembre se hiciera viral en Facebook un video del activista Adelth Bonne Gamboa en el que se escuchan cazuelas de los pobladores junto con el repicar de las campanas de la iglesia.

Asimismo, Martí Noticias confirmó la represalia y añadió que agentes de la Seguridad del Estado presionaron directamente al sacerdote, quien —según esa versión— deberá abandonar Cuba y regresar a México este jueves.

El hecho se sitúa en una “ola de protestas”, motivadas por apagones “abusivos”, escasez y el colapso de servicios básicos, mientras el régimen respondía con represión e interrupciones del internet, siempre según el documento.

La expulsión ocurre en un contexto de tensión creciente entre el régimen y voces críticas dentro de la Iglesia Católica, como sacerdotes como Lester Zayas, Alberto Reyes, Kenny Fernández Delgado y José Conrado Rodríguez Alegre, así como a la religiosa Sor Nadiezka Almeida, figuras que han denunciado la crisis nacional y la falta de libertades, provocando irritación en el Gobierno.