“Si ustedes gritan, yo grito”: El contundente mensaje del sacerdote mexicano expulsado de Cuba tras apoyar al pueblo

Vídeos relacionados:
El sacerdote mexicano José Ramírez (conocido como “Padre Pepe”), miembro de la Congregación de la Misión, envió un mensaje en el que expresó solidaridad con los cubanos y dijo estar dispuesto a asumir las consecuencias de su postura.
Después de que el régimen cubano comunicara a la Iglesia Católica su decisión de no renovar su residencia temporal, lo que implica su salida de la Isla, escribió a una amiga cubana un mensaje donde manifestó su apoyo al pueblo.
“Si ustedes salen, yo salgo. Si ustedes gritan yo grito”, escribió el religioso en un texto dirigido a una amiga cubana.
En el mismo mensaje, afirmó que “salió el momento de ser coherente” y “demostrar que estaba con ellos”, y añadió que acepta lo ocurrido: “si su actuar tiene consecuencias, las mías también y estoy dispuesto a aceptar lo ocurrido”.
Cerró pidiendo fortaleza “para que un día nuestra Cuba sea libre”.
La represalia del régimen estaría relacionada con un episodio ocurrido en el templo La Milagrosa, en Santos Suárez (La Habana): el sacerdote habría tocado las campanas mientras vecinos protestaban contra los apagones.
La expulsión se produce después de que el 8 de diciembre se hiciera viral en Facebook un video del activista Adelth Bonne Gamboa en el que se escuchan cazuelas de los pobladores junto con el repicar de las campanas de la iglesia.
Asimismo, Martí Noticias confirmó la represalia y añadió que agentes de la Seguridad del Estado presionaron directamente al sacerdote, quien —según esa versión— deberá abandonar Cuba y regresar a México este jueves.
El hecho se sitúa en una “ola de protestas”, motivadas por apagones “abusivos”, escasez y el colapso de servicios básicos, mientras el régimen respondía con represión e interrupciones del internet, siempre según el documento.
La expulsión ocurre en un contexto de tensión creciente entre el régimen y voces críticas dentro de la Iglesia Católica, como sacerdotes como Lester Zayas, Alberto Reyes, Kenny Fernández Delgado y José Conrado Rodríguez Alegre, así como a la religiosa Sor Nadiezka Almeida, figuras que han denunciado la crisis nacional y la falta de libertades, provocando irritación en el Gobierno.
Preguntas frecuentes sobre la expulsión del sacerdote mexicano de Cuba
¿Por qué fue expulsado el sacerdote mexicano José Ramírez de Cuba?
José Ramírez fue expulsado de Cuba por tocar las campanas de la iglesia La Milagrosa en apoyo a una protesta contra los apagones. El régimen cubano decidió no renovar su residencia temporal como represalia por este acto de solidaridad con los manifestantes locales.
¿Qué mensaje transmitió el Padre Pepe a los cubanos tras su expulsión?
El Padre Pepe expresó su apoyo incondicional al pueblo cubano, afirmando que aceptaba las consecuencias de su acto de solidaridad y deseaba que "un día nuestra Cuba sea libre". Su mensaje subraya su compromiso de estar junto a los cubanos en su lucha por la libertad.
¿Cuál es el contexto de las protestas en las que participó José Ramírez?
Las protestas en Cuba se debieron a apagones "abusivos", escasez y el colapso de servicios básicos, lo que generó descontento social. La represión del régimen y las interrupciones del internet fueron las respuestas habituales del gobierno ante estas manifestaciones.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.