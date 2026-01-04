Sheinbaum condena ataque militar en Venezuela y exige respeto al derecho internacional

Vídeos relacionados:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó y rechazó “enérgicamente” las acciones militares ejecutadas por fuerzas armadas de Estados Unidos contra Nicolás Maduro en territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

En un mensaje difundido en redes sociales, consideró que constituyen una “clara violación” del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su pronunciamiento, Sheinbaum citó expresamente el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de la ONU, que establece que los Estados miembros deben abstenerse de recurrir a la “amenaza o al uso de la fuerza” contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Con base en los principios de política exterior de México y su “vocación pacifista”, el gobierno mexicano hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos.

El comunicado advierte además que América Latina y el Caribe es una “zona de paz” construida sobre el respeto mutuo y la solución pacífica de controversias, y sostiene que “cualquier acción militar” pone en “grave riesgo” la estabilidad regional.

En ese marco, México reiteró que el diálogo y la negociación son las únicas vías “legítimas y eficaces” para resolver diferencias, y afirmó su disposición a apoyar esfuerzos de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuyan a preservar la paz regional y evitar una confrontación.

México también instó a la ONU a “actuar inmediatamente” para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y generar condiciones para una solución “pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.

En el plano consular, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, por conducto de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en “permanente comunicación” con los mexicanos residentes en ese país para asistirles “de cualquier forma necesaria” y recomendó a esas personas mantenerse atentas a la información de las próximas horas y utilizar los canales de emergencia proporcionados (teléfono y correo de la embajada, entre otros).