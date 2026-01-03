Trump difunde imágenes inéditas de la "Operación Resolución Absoluta" para capturar a Maduro

El presidente Donald Trump difundió este sábado en sus redes sociales fotografías inéditas de la operación de captura de Nicolás Maduro conducida desde la residencia de Mar-a-Lago.
Trump compartió las imágenes de la "Operación Resolución Absoluta" en Truth Social luego de afirmar en una conferencia de prensa que Maduro estaba siendo transportado en esa nave “para enfrentar cargos”.
En las fotos aparece acompañado por los secretarios de Defensa y de Estado, Pete Hegseth y Marco Rubio, y el general Dan Caine.
Los funcionarios aparecen en las imágenes dentro de una sala equipada con pantallas y computadoras y con transmisión en tiempo real de lo que ocurría en Venezuela.
Trump volvió a enfatizar el carácter excepcional del operativo y sugirió que el público no ha visto todo lo ocurrido.
“Si hubieras visto lo que vi anoche… No estoy seguro de que alguna vez llegues a verlo”, dijo, antes de recalcar que —según su versión— no hubo bajas estadounidenses ni pérdidas de equipos durante la misión.
El presidente Donald Trump afirmó que observó “en tiempo real” el operativo militar ejecutado en Venezuela, al que calificó como “extremadamente complejo”.
En su intervención detalló que el ataque estuvo compuesto por el despliegue de decenas de aviones, helicópteros y cazas, y destacó la supuesta capacidad del equipo para ingresar a zonas “impenetrables” con “puertas de acero” que —según dijo— fueron neutralizadas “en segundos”.
De acuerdo con su relato, la operación —que dijo seguir desde Mar-a-Lago, “rodeado de generales y expertos”— incluyó comunicaciones entre “Florida y el terreno en Venezuela” y se desarrolló tras posponerse varios días por condiciones climáticas.
“La operación estaba prevista hace cuatro días, pero el clima no era perfecto. Esperamos el momento exacto”, señaló.
En el mismo intercambio, Trump aseguró que Nicolás Maduro se encontraba “en una fortaleza” y que intentó refugiarse, pero fue “capturado en segundos”.
También sostuvo que no hubo muertes entre las fuerzas participantes: “No perdimos a nadie. Hubo algunos heridos, pero ninguna muerte. No perdimos aeronaves. Todo volvió a casa”.
Trump describió el operativo como algo sin precedentes en su experiencia.
“He supervisado muchas operaciones importantes en otras partes del mundo, pero nada como esto”, dijo, y comparó la misión con otra acción que mencionó como “la eliminación de la amenaza nuclear iraní”, aunque remarcó que lo ocurrido en Venezuela fue “incluso más compleja” en varios aspectos.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo se llevó a cabo la operación para capturar a Nicolás Maduro?
La operación para capturar a Nicolás Maduro, denominada "Operación Resolución Absoluta", fue una incursión militar de gran escala realizada por fuerzas estadounidenses en Venezuela. Contó con la participación de la unidad de élite Delta Force y fue ejecutada durante la madrugada, sorprendiendo a Maduro y su esposa mientras dormían. El operativo incluyó el uso de aviones, helicópteros y cazas para penetrar zonas fuertemente fortificadas. No se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.
¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Nicolás Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra en Estados Unidos. Estos cargos fueron presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y serán procesados en el Distrito Sur de Nueva York. Maduro y su esposa Cilia Flores han sido trasladados a Estados Unidos para enfrentar estos cargos en tribunales estadounidenses.
¿Cuáles han sido las reacciones internacionales ante la captura de Maduro?
La captura de Nicolás Maduro ha generado diversas reacciones internacionales. Gobiernos aliados de Caracas, como China, Irán y Cuba, han condenado la operación calificándola como una "violación del derecho internacional". En contraste, la oposición venezolana y algunos congresistas estadounidenses han celebrado la captura como el "fin de una era". La situación también ha provocado llamadas a reuniones urgentes en organismos como la ONU y la OEA para abordar la crisis.
¿Qué impacto tiene esta operación en la situación política de Venezuela?
La captura de Nicolás Maduro representa un quiebre radical en el chavismo y deja a Venezuela en un vacío de poder sin precedentes. La operación ha generado tensión y enfrentamientos en el país, y el gobierno chavista ha declarado un estado de emergencia. La comunidad internacional observa con cautela el desenlace y las posibles repercusiones políticas y diplomáticas en la región, mientras se espera una transición ordenada que pueda redefinir el equilibrio político en América Latina.
