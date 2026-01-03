Trump difunde imágenes inéditas de la "Operación Resolución Absoluta" para capturar a Maduro

Ver más

El presidente Donald Trump difundió este sábado en sus redes sociales fotografías inéditas de la operación de captura de Nicolás Maduro conducida desde la residencia de Mar-a-Lago.

Trump compartió las imágenes de la "Operación Resolución Absoluta" en Truth Social luego de afirmar en una conferencia de prensa que Maduro estaba siendo transportado en esa nave “para enfrentar cargos”.

En las fotos aparece acompañado por los secretarios de Defensa y de Estado, Pete Hegseth y Marco Rubio, y el general Dan Caine.

Los funcionarios aparecen en las imágenes dentro de una sala equipada con pantallas y computadoras y con transmisión en tiempo real de lo que ocurría en Venezuela.

Trump volvió a enfatizar el carácter excepcional del operativo y sugirió que el público no ha visto todo lo ocurrido.

“Si hubieras visto lo que vi anoche… No estoy seguro de que alguna vez llegues a verlo”, dijo, antes de recalcar que —según su versión— no hubo bajas estadounidenses ni pérdidas de equipos durante la misión.

Lo más leído hoy:

El presidente Donald Trump afirmó que observó “en tiempo real” el operativo militar ejecutado en Venezuela, al que calificó como “extremadamente complejo”.

En su intervención detalló que el ataque estuvo compuesto por el despliegue de decenas de aviones, helicópteros y cazas, y destacó la supuesta capacidad del equipo para ingresar a zonas “impenetrables” con “puertas de acero” que —según dijo— fueron neutralizadas “en segundos”.

De acuerdo con su relato, la operación —que dijo seguir desde Mar-a-Lago, “rodeado de generales y expertos”— incluyó comunicaciones entre “Florida y el terreno en Venezuela” y se desarrolló tras posponerse varios días por condiciones climáticas.

“La operación estaba prevista hace cuatro días, pero el clima no era perfecto. Esperamos el momento exacto”, señaló.

En el mismo intercambio, Trump aseguró que Nicolás Maduro se encontraba “en una fortaleza” y que intentó refugiarse, pero fue “capturado en segundos”.

También sostuvo que no hubo muertes entre las fuerzas participantes: “No perdimos a nadie. Hubo algunos heridos, pero ninguna muerte. No perdimos aeronaves. Todo volvió a casa”.

Trump describió el operativo como algo sin precedentes en su experiencia.

“He supervisado muchas operaciones importantes en otras partes del mundo, pero nada como esto”, dijo, y comparó la misión con otra acción que mencionó como “la eliminación de la amenaza nuclear iraní”, aunque remarcó que lo ocurrido en Venezuela fue “incluso más compleja” en varios aspectos.