María Elvira Salazar cuestiona a Claudia Sheinbaum por el apoyo de México a Cuba

La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, lanzó un fuerte reclamo público contra el Gobierno de México por su relación con Cuba, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La legisladora cubanoamericana cuestionó directamente a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por lo que calificó como un respaldo sostenido a la "tiranía" cubana, y centró sus críticas en el suministro de petróleo y en el programa de médicos cubanos que operan en territorio mexicano.

En un video grabado desde Washington y compartido en su cuenta de Facebook, Salazar explicó que tuvo la oportunidad de interpelar a la mandataria mexicana sobre dos asuntos que considera especialmente preocupantes.

El primero, afirmó, es el envío de petróleo a Cuba.

Según dijo, en un período de cuatro meses México habría regalado a la Isla alrededor de 3,000 millones de dólares en crudo, con un total de 55 tanqueros que habrían llegado a Cuba cargados de petróleo.

"¿Pero por qué? Si lo único que está es ayudando a la tiranía", cuestionó.

El segundo punto señalado por Salazar fue el acuerdo mediante el cual más de 3,000 médicos cubanos prestan servicios en México.

La legisladora denunció que ese programa implica el pago de más de 100 millones de dólares al Gobierno cubano, mientras los profesionales de la salud reciben solo una mínima parte de su salario.

"Todo el mundo sabe que los médicos cubanos son esclavos que los están exportando para explotarlos, y que el gobierno de México, en este caso, le está regalándole ese dinero a la tiranía castrista", afirmó.

En su intervención, calificó ese esquema como una forma de "esclavitud moderna" y de tráfico humano, y detalló que aproximadamente el 95 % del salario de los médicos es retenido por el Estado cubano, y apenas un 5 % llega a los trabajadores.

María Elvira sostuvo que esta práctica viola disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA), el cual prohíbe el tráfico humano y cualquier forma de explotación laboral entre los países firmantes.

"Por eso le estoy pidiendo a la presidenta Sheinbaum que entienda que si quiere tener médicos cubanos, que les pague directamente a los médicos, que el médico reciba lo que se merece, que reciba la labor de sus esfuerzos, que reciba su salario, no que se lo regale al gobierno castrista", recalcó.

También advirtió que el tratado comercial deberá ser revisado el próximo año y que el Congreso estadounidense estará atento a que se exija a México cumplir con esas normas.

"¿Por qué México continúa respaldando a la dictadura cubana?", se pregunta Salazar.

Al hablar ante el Comité de Relaciones Exteriores, la política cubanoamericana afirmó que mientras México decide alinearse con dictaduras, el país enfrenta una crisis de drogas, violencia y corrupción.

"La presidenta Sheinbaum se enfrenta a una disyuntiva: defender la libertad y la democracia o apoyar a dictadores. El hemisferio occidental necesita líderes, no espectadores", expresó.

