Claudia Sheinbaum defiende el envío de petróleo a Cuba como parte de acuerdos de cooperación

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió este martes el envío de petróleo a Cuba como parte de los acuerdos de “cooperación energética y financiera” con el régimen de La Habana, y como la continuidad con los apoyos históricos de su país a la isla.

“Primero, lo hacemos en un marco legal como país soberano, y segundo, damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba”, afirmó la mandataria en su conferencia matutina en el Palacio Nacional.

Su respuesta surge tras la revelación de un envío de 80.000 barriles de combustible a la isla.

Sheinbaum no ofreció detalles sobre precios ni condiciones de los envíos de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero aseguró que “todo es legal y forma parte de algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo”.

Agregó que más adelante Pemex informará sobre los costos de transporte, carga y descarga del combustible.

La presidenta insistió en que las entregas se realizan también por “motivos humanitarios al pueblo de Cuba”, pese a las críticas de sectores que cuestionan el apoyo al régimen de La Habana en medio de la crisis energética y económica mexicana.

Sheinbaum subrayó que la relación entre ambos países “es histórica” y recordó que México fue el único país que se opuso en su momento al bloqueo estadounidense contra Cuba en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Independientemente del partido político, ha habido una relación México-Cuba, no es algo nuevo y todo se hace en el marco de la ley”, enfatizó.

Durante su intervención, la mandataria presentó una cronología de los vínculos bilaterales desde 1994, cuando México invirtió 350 millones de dólares en la modernización de la refinería cubana Camilo Cienfuegos.

También recordó las visitas oficiales realizadas desde el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) hasta el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), aunque aclaró que “por ahora no tiene planeado” visitar Cuba.

Estos cargamentos llegan en un momento crítico para la isla, que sufre apagones de más de 20 horas diarias en amplias zonas del país y enfrenta la posibilidad de perder el suministro petrolero venezolano ante las sanciones y presiones militares de Estados Unidos.