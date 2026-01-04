María Corina Machado llama a los "demócratas del mundo" a respaldar liberación de presos políticos en Venezuela

Vídeos relacionados:

La líder opositora venezolana María Corina Machado pidió este sábado el respaldo de “los jefes de Estado y de Gobierno” y de “todos los demócratas del mundo” para impulsar, como prioridad inmediata, la libertad de “todos los presos políticos”, en un mensaje publicado tras .

La petición trascendió tras pronunciarse sobre el nuevo escenario abierto en Venezuela y en respuesta a un mensaje de Emmanuel Macron.

“Muchas gracias, Presidente Macron. La libertad de TODOS los presos políticos es nuestra inmediata prioridad. Le pido a los jefes de Estado y de Gobierno y a todos los demócratas del mundo que nos apoyen en esta hora decisiva. Venezuela será libre”, escribió Machado al citar un mensaje del presidente francés Emmanuel Macron.

Macron afirmó haber hablado con Machado y dijo que apoya su llamado “a la liberación y a la protección de los presos políticos” del régimen de Nicolás Maduro.

Añadió que Machado podía contar con el apoyo de Francia para “alzar la voz” a favor de una “transición pacífica, democrática y plenamente respetuosa” de la voluntad del pueblo venezolano.

Este hecho se produce tras declaraciones previas del presidente estadounidense Donald Trump sobre Machado.

Trump expresó dudas sobre su capacidad para gobernar, alegando que “no tiene el apoyo suficiente” ni “el respeto” dentro del país, y sostuvo que no la habían contactado tras el ataque.

Por su parte, Machado emitió un comunicado dirigido al pueblo de Venezuela en el que afirmó que “llegó la hora de la libertad” y llamó a la ciudadanía a mantenerse organizada y activa en el proceso de transición democrática.

El texto sostiene que Nicolás Maduro enfrentaría la justicia internacional por “crímenes atroces” y que, ante su negativa a aceptar una salida negociada, Estados Unidos “cumplió su promesa” de hacer valer la ley.

En esa misma línea, Machado convocó a liberar a los presos políticos, restablecer el orden y construir “un país excepcional”, y que reconoció a Edmundo González Urrutia como “legítimo presidente” de Venezuela, a quien le correspondería asumir su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.