María Corina Machado llama a los "demócratas del mundo" a respaldar liberación de presos políticos en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado pidió este sábado el respaldo de “los jefes de Estado y de Gobierno” y de “todos los demócratas del mundo” para impulsar, como prioridad inmediata, la libertad de “todos los presos políticos”, en un mensaje publicado tras .
La petición trascendió tras pronunciarse sobre el nuevo escenario abierto en Venezuela y en respuesta a un mensaje de Emmanuel Macron.
“Muchas gracias, Presidente Macron. La libertad de TODOS los presos políticos es nuestra inmediata prioridad. Le pido a los jefes de Estado y de Gobierno y a todos los demócratas del mundo que nos apoyen en esta hora decisiva. Venezuela será libre”, escribió Machado al citar un mensaje del presidente francés Emmanuel Macron.
Macron afirmó haber hablado con Machado y dijo que apoya su llamado “a la liberación y a la protección de los presos políticos” del régimen de Nicolás Maduro.
Añadió que Machado podía contar con el apoyo de Francia para “alzar la voz” a favor de una “transición pacífica, democrática y plenamente respetuosa” de la voluntad del pueblo venezolano.
Este hecho se produce tras declaraciones previas del presidente estadounidense Donald Trump sobre Machado.
Trump expresó dudas sobre su capacidad para gobernar, alegando que “no tiene el apoyo suficiente” ni “el respeto” dentro del país, y sostuvo que no la habían contactado tras el ataque.
Por su parte, Machado emitió un comunicado dirigido al pueblo de Venezuela en el que afirmó que “llegó la hora de la libertad” y llamó a la ciudadanía a mantenerse organizada y activa en el proceso de transición democrática.
El texto sostiene que Nicolás Maduro enfrentaría la justicia internacional por “crímenes atroces” y que, ante su negativa a aceptar una salida negociada, Estados Unidos “cumplió su promesa” de hacer valer la ley.
En esa misma línea, Machado convocó a liberar a los presos políticos, restablecer el orden y construir “un país excepcional”, y que reconoció a Edmundo González Urrutia como “legítimo presidente” de Venezuela, a quien le correspondería asumir su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Venezuela y el papel de María Corina Machado
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál es la petición principal de María Corina Machado a la comunidad internacional?
María Corina Machado pide a los líderes mundiales respaldar la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Esta petición se enmarca en su llamado a una transición democrática pacífica en el país, tras el reciente cambio de escenario político con la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
¿Qué rol desempeña Edmundo González Urrutia en la transición política de Venezuela?
Edmundo González Urrutia ha sido reconocido por María Corina Machado como el legítimo presidente de Venezuela. Se espera que asuma su mandato constitucional y sea reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, como parte del proceso de transición hacia un gobierno democrático.
¿Cuál es la postura de Estados Unidos respecto a la situación en Venezuela?
Estados Unidos ha tomado un papel activo en la situación venezolana al capturar a Nicolás Maduro. Según Donald Trump, su gobierno controlará Venezuela y sus recursos hasta que se logre una transición democrática, y ha expresado dudas sobre la capacidad de María Corina Machado para gobernar, aunque también ha mostrado apoyo a la causa democrática en Venezuela.
¿Qué impacto tiene la captura de Nicolás Maduro en el régimen cubano?
María Corina Machado ha afirmado que la caída de Maduro provocará el fin del régimen cubano. La dirigente sostiene que el cambio de poder en Venezuela debilitará decisivamente al régimen cubano, ya que el andamiaje político y económico que une a Caracas con La Habana se derrumbará.
