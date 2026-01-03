Exilio de Miami celebra arresto de Nicolás Maduro y lo califica como un “día de liberación”

Integrantes del exilio coincidieron en que la captura de Maduro tendrá un efecto dominó en la región

Dirigentes del exilio en Miami celebraron el arresto de Nicolás Maduro como un “día de liberación” para Venezuela y la región, al considerar que la acción de las fuerzas armadas de Estados Unidos este sábado golpea directamente al eje de regímenes autoritarios liderado por Caracas y La Habana.

Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), expresó su respaldo a la operación estadounidense y afirmó que por primera vez existe una administración dispuesta a aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947.

Según dijo, la captura de Maduro representa un golpe directo al mismo régimen que “desgobierna a Venezuela y Cuba” y abre una oportunidad histórica para restablecer la soberanía de ambos pueblos, enfatizó durante un acto público transmitido en vivo por el periodista Javier Díaz, a través de su cuenta en Facebook.

Gutiérrez Boronat calificó la jornada como un motivo de celebración para las comunidades del exilio y sostuvo que la caída del liderazgo chavista marca el inicio del fin de lo que denominó el “eje del mal” en América Latina.

En inglés y en español, reiteró su apoyo a la dirigencia opositora venezolana, en particular a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y defendió la acción de Washington como un paso hacia la restauración de la soberanía venezolana.

La activista Sylvia Iriondo, presidenta de Mujeres contra la Represión por Cuba (MAR, por sus siglas en inglés), afirmó que el arresto de Maduro significa “un tirano menos en el hemisferio” y destacó la unidad del exilio cubano para felicitar al pueblo venezolano por años de lucha.

Iriondo expresó su esperanza de que el proceso derive en una transición real que permita a Venezuela recuperar su independencia y su soberanía, y vinculó el hecho con la aspiración histórica de una Cuba libre.

Otros participantes, incluidos expresos políticos, veteranos de la Brigada 2506, analistas y líderes comunitarios, coincidieron en que la captura de Maduro tendrá un efecto dominó en la región.

Johnny López de la Cruz calificó el momento como el inicio de una nueva era democrática para Venezuela y América Latina, mientras que el doctor Rafael Marrero sostuvo que la operación demuestra la voluntad política de la administración estadounidense para enfrentar lo que describió como “narco-dictaduras” con apoyo de actores externos.

Las intervenciones insistieron en que la presión debe continuar hasta lograr cambios en Cuba y Nicaragua.

Varios oradores subrayaron que la detención de Maduro genera temor en La Habana y debilita a los regímenes aliados, al tiempo que llamaron a mantener la unidad del exilio y a respaldar nuevas acciones contra las dictaduras aún vigentes.

La jornada estuvo marcada por el anuncio del presidente Donald Trump de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas.

Trump afirmó en conferencia de prensa que Estados Unidos mantendrá el control de Venezuela hasta una “transición justa y ordenada” y vinculó esa permanencia al manejo y reorganización de la industria petrolera con participación de empresas estadounidenses.

El chavismo denunció una agresión, mientras la oposición venezolana y aliados regionales hablaron de un punto de inflexión histórico.