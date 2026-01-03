Trump duda de capacidad de María Corina Machado para gobernar: “No tiene el apoyo”

Ver más

El presidente estadounidense Donald Trump duda de la capacidad de la líder opositora María Corina Machado para gobernar en Venezuela .

“No tiene el apoyo [suficiente] dentro del país, no tiene el respeto dentro del país”, ha dicho el republicano durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago este sábado, donde explicó los detalles de la operación por la que se extrajo a Nicolás Maduro de Caracas.

Asimismo, aseguró que no la han contactado tras el ataque.

Machado, por su parte, emitió un comunicado dirigido al pueblo de Venezuela, en el que aseguró que “llegó la hora de la libertad” y llamó a la ciudadanía a mantenerse organizada y activa en el proceso de transición democrática.

En el texto, fechado este 3 de enero de 2026, Machado afirmó que Nicolás Maduro enfrenta la justicia internacional “por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”, y destacó que, ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley.

La opositora declaró que “ha llegado la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país”, y convocó a liberar a los presos políticos, restablecer el orden y construir “un país excepcional”.

Machado sostuvo que “hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena”, y afirmó que este es el momento de los ciudadanos “que arriesgaron todo por la democracia el 28 de julio”. En ese sentido, reconoció a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien —según el comunicado— debe asumir su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.

Sin embargo, en la conferencia de prensa de este sábado, el presidente estadounidense ha desautorizado a la oposición venezolana e insinuado una posible negociación con el chavismo.

Trump aseguró que su gobierno controlará Venezuela y sus ganancias petroleras tras la captura de Nicolás Maduro, y que Delcy Rodríguez encabezará un gobierno de transición bajo condiciones impuestas por Washington.

Desde su residencia en Mar-a-Lago, el magnate afirmó que Estados Unidos asumirá el control del país “hasta que haya una transición democrática justa”, con el argumento de que la infraestructura venezolana está “podrida” y que el petróleo será administrado para beneficiar a la población, pero también para resarcir a EE.UU. por antiguas expropiaciones.

“Vamos a dirigir este país correctamente y nos vamos a asegurar de que el pueblo de Venezuela sea atendido”, dijo Trump, quien no descartó nuevas acciones militares si sectores del chavismo intentan retomar el control del país.

Uno de los elementos más polémicos de sus declaraciones fue la mención directa a la vicepresidenta venezolana. Según Trump, el secretario de Estado Marco Rubio mantiene conversaciones con Delcy Rodríguez, a quien describió como dispuesta a “hacer lo que creemos que se debe hacer para que Venezuela sea grande de nuevo”, usando incluso la frase Make Venezuela Great Again.

Trump sostuvo que Rodríguez asumiría el liderazgo de un gobierno de transición, mientras Estados Unidos se encargaría de garantizar la seguridad y administrar los recursos estratégicos, especialmente el petróleo. “Sacaremos mucho dinero para poder cuidar del país”, afirmó, sin precisar plazos ni mecanismos.