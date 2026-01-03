Ayuso celebra la caída de Maduro y la “vuelta de la democracia a Venezuela con María Corina Machado”

La presidenta de la Comunidad de Madrid celebró la caída de Maduro tras su captura por EE. UU. y destacó a María Corina Machado como clave en la nueva etapa democrática de Venezuela.

Sábado, 3 Enero, 2026 - 07:41

Isabel Díaz Ayuso y Nicolás Maduro © X / @IdiazAyuso - Instagram / @nicolasmaduro
Isabel Díaz Ayuso y Nicolás Maduro Foto © X / @IdiazAyuso - Instagram / @nicolasmaduro

Vídeos relacionados:

Ver más

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebró este sábado lo que describió como la “caída del régimen de Nicolás Maduro” tras los ataques estadounidenses en Venezuela y la captura del mandatario chavista, confirmada por el presidente Donald Trump.

En un mensaje difundido en la red social X, la dirigente popular consideró los hechos como “una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”.

Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”, escribió Ayuso. “La caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”, añadió.

Con estas declaraciones, la presidenta madrileña fue más allá que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien se limitó a expresar su respaldo a la “transición democrática” en el país caribeño.

Ayuso destacó a Machado como figura clave en la nueva etapa política. Su mensaje se suma a las múltiples reacciones internacionales que ha generado la operación militar estadounidense en Venezuela, en la que el ejército de Estados Unidos habría capturado a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores.

Mientras en España algunos sectores políticos y exiliados venezolanos han celebrado la caída del régimen chavista, en Caracas el gobierno venezolano sigue sin confirmar el paradero del mandatario y mantiene un discurso de resistencia frente a lo que califica como “una agresión imperialista sin precedentes”.

Ver más
COMENTAR

Archivado en:

Ataque EE.UU. a Venezuela
Isabel Díaz Ayuso
Nicolás Maduro
Donald Trump
María Corina Machado
Dictadura
Democracia
Internacionales
Noticias en 2026
Noticias en Enero del 2026
Noticias del Sábado, 03 de Enero del 2026

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada