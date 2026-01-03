Ayuso celebra la caída de Maduro y la “vuelta de la democracia a Venezuela con María Corina Machado”

Vídeos relacionados:

Ver más

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebró este sábado lo que describió como la “caída del régimen de Nicolás Maduro” tras los ataques estadounidenses en Venezuela y la captura del mandatario chavista, confirmada por el presidente Donald Trump.

En un mensaje difundido en la red social X, la dirigente popular consideró los hechos como “una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”.

“Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”, escribió Ayuso. “La caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”, añadió.

Con estas declaraciones, la presidenta madrileña fue más allá que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien se limitó a expresar su respaldo a la “transición democrática” en el país caribeño.

Ayuso destacó a Machado como figura clave en la nueva etapa política. Su mensaje se suma a las múltiples reacciones internacionales que ha generado la operación militar estadounidense en Venezuela, en la que el ejército de Estados Unidos habría capturado a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores.

Mientras en España algunos sectores políticos y exiliados venezolanos han celebrado la caída del régimen chavista, en Caracas el gobierno venezolano sigue sin confirmar el paradero del mandatario y mantiene un discurso de resistencia frente a lo que califica como “una agresión imperialista sin precedentes”.