Claudia Artiles compartió un momento muy personal que ha dado mucho de qué hablar entre sus seguidores. En un video publicado en TikTok, la creadora de contenido relató cómo su pareja, Ultrack, la sorprendió con un detalle que la conmovió hasta las lágrimas.
“Yo sé que muchas personas no soportan a Ultrack por su carácter o su humor negro, pero hoy quiero enseñarles cómo me despertó”, contó. “Como no tengo al niño en casa, pude dormir un poco más, pero Ultrack me despertó con Marlon en los brazos. El papá de Marlon lo trajo para que lo viera, y me quedé llorando porque no se quería ir.”
Claudia, que está embarazada de su segundo hijo junto a Ultrack, mostró también la nota que él le dejó sobre la mesita de noche: “Te dejé el café en la mesita, te amo.” Para ella, ese simple gesto fue una muestra de cariño que refleja cómo es realmente su pareja fuera de las cámaras. “Son pequeños momentos que te hacen pensar y decir: estoy con la persona correcta”, explicó.
El video no tardó en hacerse viral y desató cientos de comentarios. Muchos aplaudieron la ternura de la escena y defendieron a la pareja, mientras otros cuestionaron la necesidad de compartir algo tan íntimo. “Cuando una pareja es realmente feliz no necesita demostrarlo”, escribió una usuaria.
Claudia prefirió no responder a las críticas y siguió publicando con la misma naturalidad de siempre. Su historia volvió a recordar que, en las redes, incluso un café y una nota de amor pueden generar tantas emociones como opiniones.
Preguntas frecuentes sobre la relación de Claudia Artiles y Ultrack
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo responde Claudia Artiles a las críticas sobre su relación con Ultrack?
Claudia Artiles prefiere responder con acciones y momentos llenos de cariño, compartiendo videos que muestran la relación afectuosa entre Ultrack y su hijo Marlon, en lugar de entrar en polémicas. Considera que el amor y el respeto en su familia se demuestran más allá de lo que se ve en redes sociales.
¿Cómo es la relación de Ultrack con el hijo de Claudia, Marlon?
Ultrack cuida, atiende y protege a Marlon como si fuera su propio hijo. Claudia Artiles ha mostrado en redes videos donde Ultrack interactúa con Marlon de manera afectuosa, lo que demuestra el vínculo cercano y lleno de amor entre ellos.
¿Qué opinan los seguidores de Claudia Artiles sobre su papel como madrastra?
La mayoría de los seguidores de Claudia Artiles elogian su papel como madrastra, destacando que trata a las hijas de Ultrack como si fueran sus propias hijas. Muchos la aplauden por su dedicación y cariño hacia las niñas, creando un ambiente familiar armonioso.
¿Cómo ha reaccionado Claudia Artiles ante las críticas sobre su vida personal?
Claudia Artiles ha adoptado una postura de firmeza y claridad ante las críticas, afirmando que su prioridad son sus hijos y el bienestar de su familia. Defiende su relación con Ultrack y destaca el apoyo mutuo que se brindan, rechazando los juicios infundados sobre su vida personal.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.