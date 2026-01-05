Ver más

Claudia Artiles compartió un momento muy personal que ha dado mucho de qué hablar entre sus seguidores. En un video publicado en TikTok, la creadora de contenido relató cómo su pareja, Ultrack, la sorprendió con un detalle que la conmovió hasta las lágrimas.

“Yo sé que muchas personas no soportan a Ultrack por su carácter o su humor negro, pero hoy quiero enseñarles cómo me despertó”, contó. “Como no tengo al niño en casa, pude dormir un poco más, pero Ultrack me despertó con Marlon en los brazos. El papá de Marlon lo trajo para que lo viera, y me quedé llorando porque no se quería ir.”

Claudia, que está embarazada de su segundo hijo junto a Ultrack, mostró también la nota que él le dejó sobre la mesita de noche: “Te dejé el café en la mesita, te amo.” Para ella, ese simple gesto fue una muestra de cariño que refleja cómo es realmente su pareja fuera de las cámaras. “Son pequeños momentos que te hacen pensar y decir: estoy con la persona correcta”, explicó.

El video no tardó en hacerse viral y desató cientos de comentarios. Muchos aplaudieron la ternura de la escena y defendieron a la pareja, mientras otros cuestionaron la necesidad de compartir algo tan íntimo. “Cuando una pareja es realmente feliz no necesita demostrarlo”, escribió una usuaria.

Claudia prefirió no responder a las críticas y siguió publicando con la misma naturalidad de siempre. Su historia volvió a recordar que, en las redes, incluso un café y una nota de amor pueden generar tantas emociones como opiniones.