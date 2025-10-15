El pequeño Yan Carlos, hijo de la modelo e influencer Rachel Arderi, vivió este martes una experiencia que pocos niños pueden contar: salir al campo de juego de la mano del futbolista argentino Nicolás Otamendi, durante el amistoso entre Argentina y Puerto Rico.

Rachel compartió orgullosa el momento en sus redes sociales, donde se ve al niño caminando sonriente junto al defensor albiceleste mientras los jugadores se preparaban para el partido. “Mi príncipe emocionado y nervioso”, escribió la influencer junto al video en el que aparece el pequeño rodeado de los futbolistas de la Selección Argentina.

La jornada fue muy especial para toda la familia. Mientras su hijo cumplía el sueño de pisar el césped junto a una estrella del fútbol mundial, Oniel Bebeshito disfrutó de un nuevo encuentro con Daddy Yankee, con quien coincidió hace apenas unas semanas durante un evento previo a su show del Argentina vs. Venezuela.

Los seguidores de la pareja no tardaron en celebrar el gesto de Otamendi y la alegría del pequeño, que se ganó la simpatía de los fanáticos en redes sociales. En las imágenes se ve a Yan Carlos visiblemente nervioso, pero feliz de vivir el momento, saludando a las gradas con una sonrisa que derritió corazones. ¡Para comérselo!

Entre música, fútbol y sonrisas, Rachel, Bebeshito y el pequeño Yan Carlos vivieron una noche inolvidable. Y aunque el amistoso terminó con una goleada de Argentina 6–0, el verdadero triunfo fue para Yan Carlos, que conquistó el corazón de todos con su ternura.

Preguntas Frecuentes sobre la Experiencia de Yan Carlos con la Selección Argentina