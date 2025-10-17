Vídeos relacionados:

Daddy Yankee estrenó su primer álbum cristiano, Lamento en baile, marcando un giro inesperado en su carrera. Pero lejos de la calma espiritual que muchos esperaban, una de las canciones, “Jezabel y Judas”, ha generado polémica por sus letras cargadas de simbolismo y reproche. El tema combina referencias bíblicas con un tono de confrontación, y los fans no tardaron en vincularlo a su ruptura con Mireddys González y su distanciamiento del productor Raphy Pina.

Entre los versos más comentados se destaca uno que parece aludir directamente a Pina: “A Judas le das comida, le salva’ hasta la vida / Lo visita’ en la cárcel, después se te vira”. La frase ha llamado la atención porque el productor cumplió prisión y Daddy Yankee fue uno de los que lo visitó, gesto que ahora muchos interpretan como un recuerdo de traición. El cantante también lanza dardos a una figura femenina con líneas como “Fatal, venenosa, manipuladora y cruel” y “Qué bien hace el papel de víctima”, que los seguidores asocian con su exesposa.

El locutor Enrique Santos avivó la controversia en Instagram al preguntar si el tema era una “tiradera” para su ex y Pina, desatando miles de comentarios divididos. Mientras algunos aplauden la sinceridad del artista, otros critican que combine su mensaje religioso con asuntos personales. En la canción, Yankee también deja entrever un proceso de aprendizaje con frases como: “La traición me dio la guía pa’ adquirir sabiduría y aplicarla to’ los días”.

El lanzamiento ocurre en medio de la batalla legal que enfrenta al reguetonero con Mireddys González, con quien sostiene una disputa por el manejo de fondos de sus empresas. En una de las demandas interpuestas por el artista, se mencionan transferencias millonarias no autorizadas y se señala también a Raphy Pina por su participación en la administración de El Cartel Records y Los Cangris Inc..

Desde que comenzó la mediática batalla en los tribunales entre Mireddys y Daddy Yankee, el productor se ha mostrado del lado de ella, y es habitual verlos compartir momentos familiares. Recientemente, la exesposa del cantante asistió al baby shower que Pina y Natti Natasha organizaron para su segunda hija, una muestra pública de la cercanía entre ambos.

“Jezabel y Judas” muestra a un Daddy Yankee más introspectivo pero aún combativo, que usa su fe para exorcizar su pasado. Con versos como “A las Jezabel se las comen vivas los perros, y a los Judas, los Judas se ahorcan solos”, el artista parece dejar claro que el perdón no borra la memoria. Su regreso a la música no solo marca un cambio espiritual, sino también una forma de cerrar heridas personales y emocionales.

Aunque el resto del álbum mantiene un tono más esperanzador, este tema confirma que el “Big Boss” sigue fiel a su estilo directo. Entre redención y revancha, Daddy Yankee demuestra que incluso en su nueva etapa con Dios, no se olvida de quienes lo traicionaron.

