El productor puertorriqueño Raphy Pina ha reaparecido públicamente con un mensaje tan contundente como sereno, tras la reciente demanda que Daddy Yankee interpuso en su contra y contra Mireddys González, exesposa del artista. Desde su cuenta de Instagram, Pina dejó claro que no permitirá que se tergiverse su historia, recordando con orgullo lo que ambos construyeron a lo largo de los años.
“No confundan mi silencio con temor, ni mi paz con debilidad”, escribió en el inicio de su publicación, dejando entrever que, pese a las turbulencias mediáticas, mantiene la calma y la confianza en su verdad. Con esas palabras, el productor, que fuera una de las figuras más cercanas a Daddy Yankee, quiso poner fin a las especulaciones que lo rodean desde que estalló la controversia legal.
El mensaje de Pina llega pocos días después de que el intérprete de “Gasolina” presentara una demanda federal bajo la Ley RICO, alegando un supuesto esquema de fraude y desvío de regalías millonarias en al menos quince canciones. En el documento, se señala a Pina y a Mireddys de haber manipulado contratos y registros de derechos de autor para beneficiarse económicamente.
Sin embargo, lejos de responder con ataques o confrontación, Pina optó por la reflexión. En su texto, se refirió a Daddy Yankee como una leyenda y aseguró que su respeto hacia él sigue intacto, aunque marcó una clara línea entre el ícono mundial del reguetón y la persona detrás del nombre artístico. “Daddy Yankee, la leyenda, siempre tendrá nuestro respeto. Pero Ramón Ayala es otra historia… la historia que vivimos nosotros, sin cámaras, sin redes y sin cuentos”, escribió con tono nostálgico.
El productor también aprovechó para defender su papel en la carrera del artista, recordando los años de trabajo, estrategia y esfuerzo compartidos. “Lo que se hizo junto está documentado. Lo que se construyó está certificado”, afirmó, en una clara alusión a que su contribución al legado de Daddy Yankee está respaldada por hechos y no por palabras.
En otro pasaje de su mensaje, Pina se mostró firme pero conciliador, apelando a la fe y la reconciliación. “El que tiene a Dios en su corazón no destruye, no inventa, no calumnia, ni pone en riesgo a familias que nunca le han fallado”, expresó, antes de invitar al propio Daddy Yankee a mantener un diálogo sincero con Mireddys González, su exesposa y compañera de tres décadas.
“Aún hay tiempo de hacer lo correcto”, concluyó, dejando abierta la puerta a una posible reconciliación entre las partes. “No dejes que el ego destruya lo que la historia ya te regaló”. Con este mensaje, Raphy Pina demuestra que, incluso en medio de una tormenta judicial, sigue apostando por la paz, la verdad y la memoria de todo lo que alguna vez unió a dos de las figuras más emblemáticas del reguetón.
Preguntas frecuentes sobre la demanda de Daddy Yankee contra Raphy Pina
¿Por qué Daddy Yankee demandó a Raphy Pina y Mireddys González?
Daddy Yankee presentó una demanda federal contra Raphy Pina y Mireddys González, alegando un esquema de fraude y desvío de regalías millonarias en al menos quince de sus canciones más exitosas. Según la demanda, se habrían manipulado contratos y registros de derechos de autor para beneficiar económicamente a Pina y González.
¿Cuál ha sido la respuesta de Raphy Pina ante la demanda de Daddy Yankee?
Raphy Pina reaccionó a la demanda de Daddy Yankee con un mensaje público donde expresó que su silencio no es sinónimo de temor y que tiene confianza en su verdad. En su declaración, resaltó su respeto hacia Daddy Yankee como artista, pero marcó una diferencia entre la figura pública y la persona detrás del nombre artístico.
¿Qué implica la Ley RICO en la demanda de Daddy Yankee?
La Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión) se utiliza en la demanda para alegar que hubo una estructura organizada que empleó tácticas ilegales, como contratos falsificados y desvío de regalías, para beneficiar a Raphy Pina y Mireddys González. Esta ley permite perseguir actos de crimen organizado en los Estados Unidos.
¿Cómo ha afectado esta disputa la relación entre Daddy Yankee y Raphy Pina?
La relación entre Daddy Yankee y Raphy Pina se ha deteriorado significativamente debido a la disputa legal. Ambos solían tener una estrecha relación profesional y personal, pero la demanda ha marcado una ruptura evidente entre ellos, reflejada en declaraciones públicas y la decisión de dejar de seguirse en redes sociales.
