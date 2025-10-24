¡A ritmo de "Sonríele"! Así fue el regreso de Daddy Yankee a los escenarios en Premios Billboard 2025

El Big Boss está de vuelta… y con más fuerza que nunca. Daddy Yankee regresó a los escenarios durante los Premios Billboard 2025, dejando claro que su retiro fue solo una pausa espiritual y no el final de su legado musical.

El ícono del reguetón sorprendió al público interpretando su más reciente éxito “Sonríele”, un tema con un profundo mensaje de fe y esperanza que ha marcado una nueva etapa en su carrera.

Visiblemente emocionado con la acogida de los presentes, el artista puertorriqueño aprovechó el momento para enviar un mensaje positivo a sus colegas felicitándolos por sus galardones y a todos los presentes, hablando sobre la importancia de la unión y la transformación personal.

El público lo ovacionó de pie y bailó de principio a fin con este tema, sellando una noche que sin duda quedará marcada como uno de los momentos más emotivos de los Premios Billboard 2025.

Su presentación también generó una avalancha de reacciones en redes sociales elogiando el impacto del mensaje espiritual del artista en un escenario tan importante.

Con este regreso, Daddy Yankee confirma que su propósito va más allá de la música: ahora busca inspirar a través de su fe y su ejemplo.