Tres meses después de confirmar su separación de L Kimii, la influencer cubana Samantha Hernández volvió a mencionar su relación pasada, esta vez de forma inesperada, durante el estreno del reality El rancho de Destino.
Todo ocurrió cuando Samantha estaba en el escenario junto al elenco del programa y Ferran, uno de los colaboradores, decidió bromear con ella frente al público. Lo que parecía una charla ligera terminó sacando una frase que rápidamente se viralizó en redes.
“Mira, así empezó mi relación anterior y duró dos días”, dijo entre risas. Ferran no tardó en preguntarle por qué había durado tan poco, y ella respondió con ironía: “Porque las mujeres como yo tenemos que estar solas. No la cachaste, no la entendiste”. El público reaccionó entre risas, mientras Samantha intentaba restarle importancia al comentario.
El intercambio siguió en tono de broma cuando Ferran le recordó que en una ocasión ella había dicho que le gustaban “los negritos”. Samantha, divertida, respondió: “Ya me cambié de bando, ya no. Ay, Dios… voy a hablar de más”. Sus palabras desataron carcajadas en el set y también muchas reacciones en redes.
En plataformas como TikTok, los usuarios no tardaron en comentar el momento. Algunos consideraron que Samantha estaba mejor sin hablar del tema, mientras otros salieron en su defensa y pidieron respeto por su vida privada. También hubo quienes se tomaron la escena con humor, con opiniones divididas sobre si había hecho bien en responder o si fue una simple broma sacada de contexto.
Desde que confirmó su separación en octubre pasado, ni Samantha ni L Kimii habían vuelto a referirse públicamente a su ruptura. Esta es la primera vez que ella menciona el tema, aunque lo hizo de manera ligera y sin entrar en detalles. Lo que comenzó como una broma terminó recordando que, pese a los rumores y las críticas, Samantha sigue siendo una de las creadoras más seguidas —y más comentadas— del mundo digital cubano.
Preguntas frecuentes sobre la ruptura de Samantha Hernández y L Kimii
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué duró tan poco la relación entre Samantha Hernández y L Kimii?
La relación entre Samantha Hernández y L Kimii duró poco tiempo, y según comentó Samantha de manera irónica, "las mujeres como yo tenemos que estar solas". Esto sugiere que fue una broma ligera y no profundizó en razones específicas. La relación fue muy pública y breve, lo que generó muchas especulaciones en redes sociales.
¿Cómo reaccionó el público ante el comentario de Samantha sobre su relación con L Kimii?
El comentario de Samantha sobre su breve relación con L Kimii generó risas entre el público presente y rápidamente se viralizó en redes sociales. Las reacciones fueron variadas: algunos usuarios consideraron que fue mejor no hablar del tema, mientras que otros defendieron su derecho a expresarse libremente.
¿Cuál fue la razón de la ruptura entre Samantha Hernández y L Kimii?
Samantha Hernández confirmó su separación de L Kimii sin entrar en detalles específicos sobre las razones. A través de sus redes sociales, expresó que prefiere mantener su vida privada fuera del foco público y pidió respeto hacia su decisión de no profundizar en el tema.
¿Cómo ha impactado la ruptura entre Samantha Hernández y L Kimii en sus seguidores?
La ruptura entre Samantha Hernández y L Kimii generó un gran revuelo entre sus seguidores, quienes habían seguido de cerca su relación desde el principio. La falta de interacción digital y la confirmación de su separación sorprendieron a muchos, que habían mostrado entusiasmo por la pareja desde sus primeras apariciones públicas juntas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.