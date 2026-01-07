Tres meses después de confirmar su separación de L Kimii, la influencer cubana Samantha Hernández volvió a mencionar su relación pasada, esta vez de forma inesperada, durante el estreno del reality El rancho de Destino.

Todo ocurrió cuando Samantha estaba en el escenario junto al elenco del programa y Ferran, uno de los colaboradores, decidió bromear con ella frente al público. Lo que parecía una charla ligera terminó sacando una frase que rápidamente se viralizó en redes.

“Mira, así empezó mi relación anterior y duró dos días”, dijo entre risas. Ferran no tardó en preguntarle por qué había durado tan poco, y ella respondió con ironía: “Porque las mujeres como yo tenemos que estar solas. No la cachaste, no la entendiste”. El público reaccionó entre risas, mientras Samantha intentaba restarle importancia al comentario.

El intercambio siguió en tono de broma cuando Ferran le recordó que en una ocasión ella había dicho que le gustaban “los negritos”. Samantha, divertida, respondió: “Ya me cambié de bando, ya no. Ay, Dios… voy a hablar de más”. Sus palabras desataron carcajadas en el set y también muchas reacciones en redes.

En plataformas como TikTok, los usuarios no tardaron en comentar el momento. Algunos consideraron que Samantha estaba mejor sin hablar del tema, mientras otros salieron en su defensa y pidieron respeto por su vida privada. También hubo quienes se tomaron la escena con humor, con opiniones divididas sobre si había hecho bien en responder o si fue una simple broma sacada de contexto.

Desde que confirmó su separación en octubre pasado, ni Samantha ni L Kimii habían vuelto a referirse públicamente a su ruptura. Esta es la primera vez que ella menciona el tema, aunque lo hizo de manera ligera y sin entrar en detalles. Lo que comenzó como una broma terminó recordando que, pese a los rumores y las críticas, Samantha sigue siendo una de las creadoras más seguidas —y más comentadas— del mundo digital cubano.