Dos fallecidos y 38 heridos en grave accidente en Camagüey: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Vídeos relacionados:
Un accidente de tránsito masivo ocurrido en la provincia de Camagüey este miércoles ha dejado un saldo preliminar de dos fallecidos y al menos 38 heridos, uno de ellos crítico y otros tres graves.
El siniestro tuvo lugar en la Carretera Central, específicamente en el kilómetro 595, en un tramo conocido como la Curva de Ignacio, perteneciente al municipio de Jimaguayú.
En ese punto, un ómnibus procedente de Holguín, que transportaba trabajadores de la Zona de Desarrollo del Mariel, se volcó provocando un trágico accidente, según dio a conocer en redes sociales la comunicadora Miozotis Fabel y confirmaron fuentes médicas del territorio.
Las imágenes del accidente muestran la complejidad de las labores de rescate, en un tramo considerado de alta peligrosidad debido a sus características.
Lo más leído hoy:
Detalles del accidente y primeras acciones de emergencia
Los reportes preliminares indicaban inicialmente 23 lesionados, cifra que con el paso de las horas fue actualizada a 38 pasajeros heridos.
En los primeros momentos, 12 de los lesionados fueron atendidos en el Policlínico de Sibanicú, mientras que otros 11 fueron trasladados directamente al Hospital Provincial Universitario Manuel Ascunce Domenech, del municipio cabecera, donde se concentró la atención médica de emergencia.
Equipos del Ministerio del Interior (MININT), personal sanitario, y las autoridades del municipio de Jimaguayú y de la provincia de Camagüey se presentaron en el lugar del siniestro para coordinar el rescate y el traslado de los afectados.
Estado de los heridos: varios pacientes en condición crítica
El doctor Rodolfo Domínguez Rosabal, director del Hospital Provincial, confirmó que 31 de los lesionados fueron recibidos en esa institución y detalló la situación clínica de los más graves.
A las once de la noche de este miércoles, el parte médico, dado a conocer por el doctor Domínguez Rosabal, indicaba que:
“Hay un paciente en estado crítico y tres pacientes reportados de grave; de los accidentados, tres fueron llevados al salón de operaciones, con lesiones ortopédicas”.
Una de las intervenciones quirúrgicas más complejas incluyó la amputación de un miembro superior debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
“Hubo necesidad de amputar; y el resto, son fracturas abiertas que se están corrigiendo quirúrgicamente", acotó la fuente.
El especialista también señaló que todos los pacientes han sido evaluados y que y el resto está reportado de cuidado.
"Estamos subiendo pacientes a salas de cuidados mínimos para observación durante estas 24 horas, para luego definir la conducta futura de cada uno de esos pacientes", precisó Rosabal.
Tanto al sitio del accidente como a las instalaciones médicas acudieron las principales autoridades del territorio, entre ellas el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Camagüey, Walter Simón Noris; y el gobernador Jorge Enrique Sutil.
Hasta el cierre de esta nota no ha trascendido la identidad de los dos fallecidos ni tampoco de los lesionados.
Aunque aún no se han informado oficialmente las causas del accidente, el tramo donde ocurrió -conocido como la Curva de Ignacio- será presumiblemente objeto de análisis por parte de las autoridades, dadas las circunstancias del vuelco de un vehículo de gran porte como un ómnibus interprovincial.
Preguntas frecuentes sobre el accidente en Camagüey y la situación vial en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué ocurrió en el accidente de Camagüey y cuál fue el saldo de víctimas?
El accidente en Camagüey dejó dos fallecidos y 38 heridos, uno de ellos en estado crítico y tres reportados de grave. El siniestro ocurrió cuando un ómnibus procedente de Holguín, que transportaba trabajadores, se volcó en la Curva de Ignacio, un tramo peligroso de la Carretera Central.
¿Cuáles son las causas de los accidentes masivos en Cuba?
Las causas de los accidentes masivos en Cuba suelen estar relacionadas con el deterioro vial, la fatiga de los conductores y deficiencias técnicas en el transporte. Estas problemáticas son recurrentes en la isla y han sido señaladas en múltiples incidentes similares recientes, como los ocurridos en Cienfuegos y Villa Clara.
¿Cómo se atendieron a los heridos del accidente de Camagüey?
Los heridos del accidente en Camagüey fueron atendidos en el Policlínico de Sibanicú y en el Hospital Provincial Universitario Manuel Ascunce Domenech. Equipos médicos y del Ministerio del Interior se movilizaron rápidamente para coordinar el rescate y traslado de los afectados, con especial atención a los casos más graves.
¿Qué se sabe sobre la peligrosidad de la Curva de Ignacio en Camagüey?
La Curva de Ignacio es un tramo de alta peligrosidad en la Carretera Central de Camagüey. La zona es conocida por sus características complejas que han sido escenario de varios accidentes de tránsito, lo que lo convierte en un foco de atención para las autoridades viales en Cuba.
¿Cuál es el estado de los heridos más graves del accidente?
Uno de los heridos se encuentra en estado crítico, mientras que tres están reportados de grave. Las intervenciones quirúrgicas más complejas incluyeron la amputación de un miembro superior y la corrección de fracturas abiertas. Todos los pacientes están bajo observación para definir el tratamiento futuro.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.