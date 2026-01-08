Dos fallecidos y 38 heridos en grave accidente en Camagüey: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Vídeos relacionados:

Un accidente de tránsito masivo ocurrido en la provincia de Camagüey este miércoles ha dejado un saldo preliminar de dos fallecidos y al menos 38 heridos, uno de ellos crítico y otros tres graves.

El siniestro tuvo lugar en la Carretera Central, específicamente en el kilómetro 595, en un tramo conocido como la Curva de Ignacio, perteneciente al municipio de Jimaguayú.

Foto: Facebook/Miozotis Fabelo Pinares

En ese punto, un ómnibus procedente de Holguín, que transportaba trabajadores de la Zona de Desarrollo del Mariel, se volcó provocando un trágico accidente, según dio a conocer en redes sociales la comunicadora Miozotis Fabel y confirmaron fuentes médicas del territorio.

Las imágenes del accidente muestran la complejidad de las labores de rescate, en un tramo considerado de alta peligrosidad debido a sus características.

Momento en que una grúa intentaba poner en pie el vehículo siniestrados (Fuente: redes sociales)

Detalles del accidente y primeras acciones de emergencia

Los reportes preliminares indicaban inicialmente 23 lesionados, cifra que con el paso de las horas fue actualizada a 38 pasajeros heridos.

Foto: Facebook/Miozotis Fabelo Pinares

En los primeros momentos, 12 de los lesionados fueron atendidos en el Policlínico de Sibanicú, mientras que otros 11 fueron trasladados directamente al Hospital Provincial Universitario Manuel Ascunce Domenech, del municipio cabecera, donde se concentró la atención médica de emergencia.

Foto: Facebook/Miozotis Fabelo Pinares

Equipos del Ministerio del Interior (MININT), personal sanitario, y las autoridades del municipio de Jimaguayú y de la provincia de Camagüey se presentaron en el lugar del siniestro para coordinar el rescate y el traslado de los afectados.

Fuente: Captura de Facebook/Miozotis Fabelo Pinaraes

Estado de los heridos: varios pacientes en condición crítica

El doctor Rodolfo Domínguez Rosabal, director del Hospital Provincial, confirmó que 31 de los lesionados fueron recibidos en esa institución y detalló la situación clínica de los más graves.

A las once de la noche de este miércoles, el parte médico, dado a conocer por el doctor Domínguez Rosabal, indicaba que:

“Hay un paciente en estado crítico y tres pacientes reportados de grave; de los accidentados, tres fueron llevados al salón de operaciones, con lesiones ortopédicas”.

Una de las intervenciones quirúrgicas más complejas incluyó la amputación de un miembro superior debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

“Hubo necesidad de amputar; y el resto, son fracturas abiertas que se están corrigiendo quirúrgicamente", acotó la fuente.

Fuente: Captura de Facebook/Miozotis Fabelo Pinaraes

El especialista también señaló que todos los pacientes han sido evaluados y que y el resto está reportado de cuidado.

"Estamos subiendo pacientes a salas de cuidados mínimos para observación durante estas 24 horas, para luego definir la conducta futura de cada uno de esos pacientes", precisó Rosabal.

Tanto al sitio del accidente como a las instalaciones médicas acudieron las principales autoridades del territorio, entre ellas el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Camagüey, Walter Simón Noris; y el gobernador Jorge Enrique Sutil.

Hasta el cierre de esta nota no ha trascendido la identidad de los dos fallecidos ni tampoco de los lesionados.

Aunque aún no se han informado oficialmente las causas del accidente, el tramo donde ocurrió -conocido como la Curva de Ignacio- será presumiblemente objeto de análisis por parte de las autoridades, dadas las circunstancias del vuelco de un vehículo de gran porte como un ómnibus interprovincial.