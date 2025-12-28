Rusia dona tres ambulancias a Cuba: "Atención médica de alta calidad"

El gobernador de San Petersburgo, Aleksandr Beglov, anunció el envío a Cuba de tres ambulancias y un Lada Iskra destinados al sistema de salud en la isla.
En una publicación de Facebook, la Embajada de Rusia en Cuba aseguró que los vehículos son parte de una donación que "busca mejorar" la atención médica en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba.
Beglov inspeccionó los vehículos y afirmó que con el envío “cumplen su promesa” de entregar tres ambulancias a “amigos cubanos” para que residentes de esas provincias puedan recibir atención médica “de alta calidad”.
Añadió que las ambulancias cuentan con “el equipamiento médico más moderno” fabricado en San Petersburgo y que especialistas rusos ayudarán a colegas cubanos con la operación y mantenimiento de los vehículos.
De acuerdo con la información difundida, durante una visita de Beglov a Cuba en noviembre, el gobernador entregó los certificados de los vehículos a los gobernadores provinciales de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba.
La nota precisa que los vehículos serán cargados en contenedores y enviados a la isla por vía marítima a mediados de enero.
El reporte detalla que las ambulancias están equipadas con ventiladores, electrocardiógrafos, reguladores de presión, inhaladores, aspiradores eléctricos, contenedores con aislamiento térmico, sistemas de distribución de gas
La donación se produce en un escenario de escasez de ambulancias en Cuba durante varios años.
En varias ocasiones, enfermos han fallecido esperando ese servicio.
En junio pasado, un hombre de avanzada edad falleció, tras ser atropellado por una guagua de la empresa Transgaviota en el municipio habanero de Playa, sin que recibiera atención médica oportuna, pues pasaron más de 45 minutos antes de que una ambulancia llegara al lugar, tiempo en el cual el señor, aparentemente con signos vitales al inicio, perdió la vida.
En abril, una ambulancia terminó parcialmente empotrada en la pared de un inmueble deteriorado en la ciudad de Cienfuegos.
El siniestro se sumó a una preocupante lista de incidentes similares en los últimos meses en Cuba. En enero de este año, una ambulancia sufrió un accidente en Matanzas por causas aún no esclarecidas.
Otros casos recientes incluyen ambulancias destrozadas al impactar contra camiones, automóviles de turismo, e incluso un carretón tirado por caballos. Estas situaciones reflejan un patrón creciente de riesgo que afecta tanto al personal médico como a los pacientes.
La mayoría de estos vehículos presentan signos evidentes de deterioro, falta de mantenimiento y antigüedad, lo que incrementa las probabilidades de accidentes, en un contexto donde la infraestructura vial cubana también está en crisis.
Preguntas frecuentes sobre la donación de ambulancias rusas a Cuba
¿Qué incluyen las ambulancias donadas por Rusia a Cuba?
Las ambulancias donadas por Rusia están equipadas con ventiladores, electrocardiógrafos, reguladores de presión, inhaladores, aspiradores eléctricos, contenedores con aislamiento térmico y sistemas de distribución de gas. Estas unidades cuentan con "el equipamiento médico más moderno" fabricado en San Petersburgo.
¿A qué provincias de Cuba se destinarán las ambulancias donadas por Rusia?
Las ambulancias se destinarán a las provincias de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba. El objetivo es mejorar la atención médica en estas áreas afectadas por la escasez de recursos.
¿Cuál es el contexto de la crisis de ambulancias en Cuba?
Cuba enfrenta una crisis de ambulancias desde hace varios años, con vehículos deteriorados y escasez de mantenimiento, lo que ha provocado situaciones trágicas donde enfermos han fallecido esperando el servicio de emergencia. Esta donación se realiza en un contexto donde el sistema de salud cubano está colapsado y necesita urgentemente refuerzos.
¿Cómo se realizarán los envíos de las ambulancias desde Rusia a Cuba?
Las ambulancias serán cargadas en contenedores y enviadas por vía marítima a mediados de enero. Este método de envío busca asegurar que las unidades lleguen en condiciones óptimas para su uso inmediato en Cuba.
