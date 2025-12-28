Rusia dona tres ambulancias a Cuba: "Atención médica de alta calidad"

El gobernador de San Petersburgo, Aleksandr Beglov, anunció el envío a Cuba de tres ambulancias y un Lada Iskra destinados al sistema de salud en la isla.

En una publicación de Facebook, la Embajada de Rusia en Cuba aseguró que los vehículos son parte de una donación que "busca mejorar" la atención médica en La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba.

Beglov inspeccionó los vehículos y afirmó que con el envío “cumplen su promesa” de entregar tres ambulancias a “amigos cubanos” para que residentes de esas provincias puedan recibir atención médica “de alta calidad”.

Añadió que las ambulancias cuentan con “el equipamiento médico más moderno” fabricado en San Petersburgo y que especialistas rusos ayudarán a colegas cubanos con la operación y mantenimiento de los vehículos.

De acuerdo con la información difundida, durante una visita de Beglov a Cuba en noviembre, el gobernador entregó los certificados de los vehículos a los gobernadores provinciales de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba.

La nota precisa que los vehículos serán cargados en contenedores y enviados a la isla por vía marítima a mediados de enero.

El reporte detalla que las ambulancias están equipadas con ventiladores, electrocardiógrafos, reguladores de presión, inhaladores, aspiradores eléctricos, contenedores con aislamiento térmico, sistemas de distribución de gas

La donación se produce en un escenario de escasez de ambulancias en Cuba durante varios años.

En varias ocasiones, enfermos han fallecido esperando ese servicio.

En junio pasado, un hombre de avanzada edad falleció, tras ser atropellado por una guagua de la empresa Transgaviota en el municipio habanero de Playa, sin que recibiera atención médica oportuna, pues pasaron más de 45 minutos antes de que una ambulancia llegara al lugar, tiempo en el cual el señor, aparentemente con signos vitales al inicio, perdió la vida.

En abril, una ambulancia terminó parcialmente empotrada en la pared de un inmueble deteriorado en la ciudad de Cienfuegos.

El siniestro se sumó a una preocupante lista de incidentes similares en los últimos meses en Cuba. En enero de este año, una ambulancia sufrió un accidente en Matanzas por causas aún no esclarecidas.

Otros casos recientes incluyen ambulancias destrozadas al impactar contra camiones, automóviles de turismo, e incluso un carretón tirado por caballos. Estas situaciones reflejan un patrón creciente de riesgo que afecta tanto al personal médico como a los pacientes.

La mayoría de estos vehículos presentan signos evidentes de deterioro, falta de mantenimiento y antigüedad, lo que incrementa las probabilidades de accidentes, en un contexto donde la infraestructura vial cubana también está en crisis.