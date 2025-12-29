Accidente de camión entre Jatibonico y Majagua deja solo lesionados

Vídeos relacionados:
Un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 4:00 de la madrugada de este domingo fue reportado en el tramo vial entre Jatibonico y Majagua, específicamente en la comunidad de Barquero, en la provincia de Sancti Spíritus.
La información fue compartida por el internauta Yorleydis Castro en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, donde indicó que el siniestro involucró a un camión particular.
De acuerdo con la publicación, el accidente dejó personas lesionadas, aunque no se reportan fallecidos. En el apartado de comentarios, el usuario Elieser Pérez señaló que fue quien trasladó a los ocupantes del vehículo al hospital de Jatibonico para recibir atención médica.
Hasta el momento, no han trascendido detalles oficiales sobre las causas del accidente ni sobre el estado de salud de los lesionados.
El hecho se suma a los frecuentes accidentes registrados en carreteras cubanas, muchos de ellos ocurridos durante la madrugada, cuando la visibilidad, el estado de las vías y el cansancio suelen aumentar el riesgo de siniestros.
Preguntas frecuentes sobre accidentes de tránsito en Cuba
¿Qué ocurrió en el accidente de camión entre Jatibonico y Majagua?
El accidente involucró a un camión particular y dejó personas lesionadas, pero no se reportaron fallecidos. Ocurrió en la madrugada en la comunidad de Barquero, provincia de Sancti Spíritus. Los ocupantes fueron trasladados al hospital de Jatibonico para recibir atención médica.
¿Cuáles son las causas más comunes de accidentes de tránsito en Cuba?
Las causas más comunes incluyen el mal estado de las vías, el deterioro del parque automotor y las imprudencias al volante. Además, factores como el cansancio, la falta de señalización adecuada y los desperfectos mecánicos también contribuyen a la alta incidencia de accidentes.
¿Qué medidas se necesitan para mejorar la seguridad vial en Cuba?
Es necesario mejorar la infraestructura vial, realizar un mantenimiento preventivo adecuado y reforzar la fiscalización del tránsito. También se requiere una mayor formación y control sobre la conducta de los conductores, así como asegurar descansos adecuados para aquellos que manejan largas distancias.
¿Por qué son frecuentes los accidentes de camiones en Cuba?
La frecuencia de estos accidentes se debe al mal estado de las carreteras y al envejecimiento del parque automotor. Además, la falta de mantenimiento técnico y el uso de camiones para el transporte de pasajeros de manera improvisada aumentan el riesgo de siniestros.
