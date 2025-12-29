Accidente de camión entre Jatibonico y Majagua deja solo lesionados

Vídeos relacionados:

Un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 4:00 de la madrugada de este domingo fue reportado en el tramo vial entre Jatibonico y Majagua, específicamente en la comunidad de Barquero, en la provincia de Sancti Spíritus.

La información fue compartida por el internauta Yorleydis Castro en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, donde indicó que el siniestro involucró a un camión particular.

Facebook/ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

De acuerdo con la publicación, el accidente dejó personas lesionadas, aunque no se reportan fallecidos. En el apartado de comentarios, el usuario Elieser Pérez señaló que fue quien trasladó a los ocupantes del vehículo al hospital de Jatibonico para recibir atención médica.

Captura de pantalla/Facebook

Hasta el momento, no han trascendido detalles oficiales sobre las causas del accidente ni sobre el estado de salud de los lesionados.

El hecho se suma a los frecuentes accidentes registrados en carreteras cubanas, muchos de ellos ocurridos durante la madrugada, cuando la visibilidad, el estado de las vías y el cansancio suelen aumentar el riesgo de siniestros.