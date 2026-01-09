Trump dice que sería “un gran honor” recibir el Nobel de la Paz que María Corina Machado le ofreció

Donald Trump ha dejado clara su postura: aceptaría encantado el Premio Nobel de la Paz que María Corina Machado quiere dedicarle por su papel en la caída del régimen de Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida este jueves a la cadena Fox News, el presidente estadounidense respondió sin rodeos cuando le preguntaron por el gesto de la líder opositora venezolana.

“He oído que ella quería hacer eso. Sería un gran honor”, contestó.

La declaración se produjo junto al anuncio de que Machado viajará a Washington la próxima semana. Trump confirmó su disposición a recibirla y dijo que está deseando saludarla.

Machado fue galardonada con el Nobel de la Paz en octubre de 2025, pero desde entonces ha insistido en que desea compartir el premio con Trump.

“Lo que ha hecho es histórico. Seguro que queremos dárselo a él, compartirlo con él”, declaró Machado hace pocos días en referencia a la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

Trump: “Detuvimos ocho guerras”

Tras referirse a su posible encuentro con Machado, Trump volvió a desplegar su argumento favorito sobre por qué merecía el Nobel: sus supuestos logros pacificadores. En tono exaltado, afirmó:

“Hice sacar ocho guerras. Ocho y cuarto... porque sabes, Tailandia y Camboya comenzaron a ir en contra... así que sí, es una lista increíble. Hemos detenido ocho guerras”.

Entre los ejemplos mencionados, destacó su mediación entre potencias nucleares. También habló de conflictos olvidados por la comunidad internacional en los que ha intervenido, como los existentes entre el Congo y Ruanda e India y Pakistán.

"Es algo tan hermoso”, concluyó para resumir su papel de pacificador a nivel mundial.

Para Trump, estos logros justificarían no uno, sino varios premios Nobel de la Paz.

El presidente también dirigió sus críticas a Noruega, país sede del Comité Nobel, al que responsabiliza por no haberlo reconocido.

“Ha sido una gran vergüenza para Noruega", aseveró.

Trump lleva tiempo acusando al Comité de actuar con motivaciones políticas. La Casa Blanca incluso llegó a afirmar que se trata de un organismo que “antepone la política a la paz”.

La respuesta desde Oslo: El Nobel no se transfiere

Pese al entusiasmo entre los protagonistas, el Instituto Nobel ha zanjado cualquier posibilidad legal de compartir el premio.

En una declaración oficial, el portavoz Erik Aasheim recordó que el galardón “no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”.

Aunque los ganadores pueden disponer del dinero del premio como deseen, el Nobel de la Paz 2025 pertenece exclusivamente a María Corina Machado.

“El 3 de enero pasará a la historia”

El gesto de Machado se inscribe en un contexto de alta tensión política. El pasado 3 de enero, una operación militar estadounidense en Caracas terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, dejando decenas de muertos.

Fue un hecho inesperado que redefinió por completo el panorama venezolano.

Desde entonces, Machado ha repetido públicamente su agradecimiento a Trump, a quien considera pieza clave en la caída del régimen chavista:

“El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia venció a la tiranía”, declaró con énfasis.

Aunque Machado era vista como la figura natural para encabezar la transición en Venezuela, Trump ha cuestionado su idoneidad.

Según The Washington Post, un informe de la CIA desaconsejaba respaldarla, y el presidente habría retirado su apoyo tras saber que aceptó el Nobel en solitario.

“Trump considera un pecado imperdonable que Machado no rechazase el premio”, afirmaron fuentes cercanas a la Casa Blanca.

En ese nuevo escenario, Trump comenzó a respaldar una transición encabezada por Delcy Rodríguez, la antigua vicepresidenta chavista, convertida ahora en presidenta interina.

Machado intenta recomponer la relación

Lejos de responder con confrontación, Machado ha multiplicado sus elogios hacia el presidente estadounidense.

“En cuanto recibimos el premio, quise dedicárselo al presidente Trump. Si en octubre ya pensaba que se lo merecía, imagínate ahora”, declaró recientemente.

En lo que ha sido interpretado como un acto de reconciliación política, la dirigente opositora ha optado por rendirse a los símbolos y evitar cualquier crítica directa.

El intento de “compartir” el Nobel, aunque jurídicamente nulo, ha sido interpretado por analistas como un movimiento político cargado de intención.

Sin embargo, el gesto ha tenido impacto en la narrativa. Trump lo ha aceptado con entusiasmo, mientras que Machado busca -con o sin protagonismo- conservar el respaldo del principal actor geopolítico en la región.