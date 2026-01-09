Trump anuncia inversión de 100 mil millones de dólares para reconstruir el sector petrolero venezolano

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció este viernes una inversión de 100 mil millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela, en el marco de la nueva etapa de cooperación entre ambos países tras la captura de Nicolás Maduro.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump celebró la liberación de “grandes números de presos políticos” en Venezuela, calificándola como “un gesto muy importante e inteligente”. Añadió que Washington y Caracas “están trabajando bien juntos, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y moderna, de su infraestructura petrolera y de gas”.

El mandatario confirmó que las principales petroleras del mundo invertirán “al menos 100 mil millones de dólares” en el país y que este viernes se reuniría en la Casa Blanca con los ejecutivos del sector para coordinar la reconstrucción energética. A la vez, informó que canceló una segunda “ola de ataques” militares contra Venezuela, aunque aclaró que “todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”.

Truth Social, Donald J. Trump

Control y supervisión del petróleo venezolano

En una entrevista con Fox News, Trump aseguró que su administración estará “a cargo del petróleo” de Venezuela, con el propósito de estabilizar la economía y garantizar que los ingresos “se administren en beneficio del pueblo venezolano”.

El secretario de Energía, Chris Wright, explicó que los fondos generados por las ventas de crudo serán depositados en cuentas bajo supervisión estadounidense, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, detalló que el plan se ejecutará en tres fases —estabilización, recuperación y transición— para reorganizar la industria petrolera y evitar un colapso interno.

El 7 de enero, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó oficialmente que mantiene negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para la venta de volúmenes de crudo, en lo que describió como un proceso “basado en criterios de legalidad, transparencia y beneficio mutuo”. La estatal indicó que las operaciones se realizan “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron”, según un comunicado difundido desde Caracas.

De acuerdo con informaciones publicadas este viernes, catorce grandes corporaciones energéticas participan en la cumbre convocada por Trump en la Casa Blanca para coordinar la reconstrucción del sistema petrolero venezolano.

Una nueva fase tras la caída de Maduro

El entendimiento energético se produce menos de una semana después de la detención de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas, durante una operación militar estadounidense. Tras eso, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, mientras las instituciones chavistas operan bajo supervisión de Washington.

El plan bilateral busca estabilizar la economía venezolana, reactivar su aparato productivo y evitar un colapso interno. Analistas consideran que el control del petróleo redefine el equilibrio de poder en el país y marca un nuevo rumbo en las relaciones con Estados Unidos.

Gesto político y transición

Trump destacó la liberación de presos políticos y el cierre del centro de detención conocido como El Helicoide, al que calificó como “una cámara de tortura en medio de Caracas que ahora está siendo clausurada”, según declaraciones publicadas este viernes.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó la liberación de un número importante de personas, calificándola como “un acto en favor de la paz nacional”. La Plataforma Unitaria Democrática valoró la medida como un avance, pero reclamó la “liberación de todos los presos políticos y el cese de la represión”.

Por su parte, Alfredo Romero, director de Foro Penal, señaló que “una amnistía general para la libertad de presos políticos sería un importante gesto para unificar la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”.

Trump anunció, además, que la próxima semana se reunirá con la líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, a quien agradeció haber dedicado el reconocimiento a su figura.

El nuevo esquema energético y político entre Washington y Caracas marca un cambio profundo respecto a las políticas de sanciones y aislamiento aplicadas en el pasado. Con la cancelación de la ofensiva militar, la liberación de presos y la apertura de inversiones a gran escala, la relación bilateral entra en una etapa centrada en la reconstrucción económica, la estabilidad política y la seguridad regional.