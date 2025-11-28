Una mujer agrede violentamente a otra durante una pelea en Miami: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Un violento episodio de agresión dentro de un restaurante del noroeste de Miami-Dade ha encendido las alarmas sobre la creciente inseguridad en zonas comerciales marcadas por la presencia de personas sin hogar.

El hecho, captado por una cámara de vigilancia, muestra a una mujer apuñalando repetidamente a otra con un par de tijeras, en medio de clientes que, atónitos, intentan apartarse del peligro.

La agresora ha sido identificada como Damaris Rodríguez, de 22 años, mientras que la identidad de la víctima no ha sido revelada.

Hasta el momento, no ha trascendido la nacionalidad de la atacante, una joven que se encuentra en situación de calle y que ya enfrentaba cargos previos por drogas y allanamiento.

Un ataque brutal en plena jornada

El incidente ocurrió en horas de la tarde del miércoles en el restaurante Fritanga Pinolandia, un popular establecimiento de comida nicaragüense ubicado en la Northwest 119th Street y la Avenida 11.

Según las autoridades del condado de Miami-Dade, todo comenzó cuando Rodríguez se acercó a la víctima para pedirle dinero. Tras recibir una negativa, la siguió dentro del restaurante, donde desató la agresión.

El video de vigilancia muestra con crudeza la secuencia. Ambas mujeres forcejean en el interior del local hasta que Rodríguez saca lo que parecen ser unas tijeras y ataca violentamente a la otra mujer, que intenta protegerse sin éxito.

El gerente del restaurante, Bernardo Ruiz, relató que la víctima fue apuñalada al menos cuatro veces, principalmente en la cabeza y extremidades superiores.

“Estaban peleando en el parqueo y una de ellas se vino a meter al negocio huyendo de la otra. La otra persona la agredió con unas tijeras cuatro veces en la cabeza”, explicó Ruiz.

La víctima fue trasladada en helicóptero al Jackson Memorial Hospital, donde se encuentra en condición estable.

Terror entre los clientes y denuncia vecinal

Las imágenes difundidas por los medios muestran el caos que desató el ataque.

Algunos comensales se quedaron paralizados, otros buscaron alejarse del área de conflicto, y una madre incluso arrastró a su hija fuera del lugar para protegerla.

“Todos los clientes y todos nosotros estábamos comidos [de miedo] porque miras una persona con una tijera, y le comenzó a dar en la cabeza”, dijo Ruiz en declaraciones a Telemundo 51.

Ruiz también aprovechó para denunciar la falta de atención policial y el deterioro de la seguridad en la zona.

Según su testimonio, este tipo de situaciones son frecuentes en el área.

“Esto es un problema de todos los días, todos los días”, lamentó.

“Los negocios dependemos de los clientes, pero los clientes tienen miedo por esta gente que está todo el tiempo peleando, pidiendo dinero y haciendo cosas en los parqueos de los negocios.”

Las autoridades acordonaron el restaurante poco después del incidente.

Detectives de la Unidad de Investigaciones Generales del distrito Northside se encargaron de recolectar la evidencia, siendo el video de vigilancia una prueba clave en la investigación.

El historial de la agresora y dudas sobre su salud mental

Damaris Rodríguez fue arrestada a pocas cuadras del restaurante poco después del hecho y enfrenta varios cargos, entre ellos agresión agravada con un arma mortal, posesión de sustancias controladas, posesión de narcoparafernalia con intención de uso y allanamiento.

Ficha policial de la arrestada (Fuente: Captura de Miami-Dade.gov)

Durante su comparecencia ante la corte de fianza, surgieron preocupaciones sobre su estado de salud mental.

Rodríguez no respondió al juez y mostró una conducta errática.

“Señor juez, no creo que ella esté entendiendo; no es muy coherente”, comentó un representante del tribunal. Se evalúa la posibilidad de que sea trasladada a un hospital para una evaluación médica.

La agresora ya se encontraba en libertad bajo fianza al momento del ataque, por otros cargos vinculados al consumo de drogas.

El caso ha reavivado el debate sobre la crisis de personas sin hogar en Miami y la respuesta de las autoridades ante situaciones de riesgo en espacios públicos.

Ruiz, administrador del restaurante, elevó su voz con desesperación: “Llama a la policía y viene una hora después. Esperamos que la policía nos ayude porque esto nos está afectando los negocios”.

“Por favor, ayúdeme. Ya es mucho el problema que tenemos con los homeless en esta ciudad. Los homeless ya no los aguantamos”, exclamó ante las cámaras de Telemundo.

Mientras la víctima se recupera en el hospital, la agresora deberá regresar a los tribunales el próximo 1 de diciembre.