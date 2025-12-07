Cubano es asesinado en Guyana en un aparente robo cuando iba a reunirse con su esposa

Vídeos relacionados:

Un hombre de origen cubano, identificado como Ariel Betancourt Ramírez, de 48 años, fue asesinado a puñaladas este sábado en Georgetown, Guyana, en lo que las autoridades describen como un aparente robo que ocurrió a plena luz del día, cuando el cubano caminaba para encontrarse con su esposa.

Según reportó el diario local Stabroek News, Betancourt fue atacado alrededor de las 2:10 p.m. en Middle Road, La Penitence. Sus familiares afirmaron que llevaba una cadena de oro que no apareció tras el ataque.

Captura de Facebook/News Central Guyana

Un amigo cercano, Juan Díaz, contó al medio que la esposa del cubano trabaja en una fábrica cercana y que ambos solían reencontrarse a esa hora para regresar juntos a casa. Pero este sábado, apenas a dos cuadras de su apartamento, dos individuos lo interceptaron, lo apuñalaron y escaparon sin dejar rastro.

El periodista Travis Chase, del noticiero HGP Nightly News, informó inicialmente que la víctima parecía ser un hispanohablante involucrado en un robo violento, y poco después confirmó que se trataba de un ciudadano cubano.

Captura de Facebook/Travis Chase

Chase detalló que Betancourt recibió dos puñaladas, una en el pecho y otra en el costado izquierdo, y murió en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica. Su cuerpo fue trasladado a la Funeraria Memorial Gardens mientras avanzan las pesquisas.

Las autoridades recuperaron un cuchillo manchado de sangre en un desagüe cercano, que se presume fue el arma homicida. Imágenes del sistema de CCTV del Centro de Comando Nacional registraron a dos hombres de ascendencia africana acercándose a la víctima en bicicleta, y luego huyendo hacia el oeste; uno de ellos habría arrojado el arma mientras escapaban. Hasta el momento, ambos permanecen prófugos.

Captura de Facebook/Travis Chase

La muerte de Ariel se suma al clima de preocupación que vive la comunidad cubana en Guyana, un país que en los últimos años se ha convertido en ruta migratoria, lugar de trabajo temporal o destino para trámites consulares.

En agosto pasado, el cubano Pedro Alexander Frometa Slonchak, de 34 años, murió tras recibir varios disparos dentro de un supermercado en Georgetown, en un hecho todavía bajo investigación.

Y semanas más tarde, la muerte de Milena, una joven cubana que sufrió complicaciones tras el parto, volvió a inundar las redes sociales de mensajes de dolor y preocupación por la situación de los migrantes en ese país.