Cubano es asesinado en Guyana en un aparente robo cuando iba a reunirse con su esposa

Un hombre de origen cubano, identificado como Ariel Betancourt Ramírez, de 48 años, fue asesinado a puñaladas este sábado en Georgetown, Guyana, en lo que las autoridades describen como un aparente robo que ocurrió a plena luz del día, cuando el cubano caminaba para encontrarse con su esposa.
Según reportó el diario local Stabroek News, Betancourt fue atacado alrededor de las 2:10 p.m. en Middle Road, La Penitence. Sus familiares afirmaron que llevaba una cadena de oro que no apareció tras el ataque.
Un amigo cercano, Juan Díaz, contó al medio que la esposa del cubano trabaja en una fábrica cercana y que ambos solían reencontrarse a esa hora para regresar juntos a casa. Pero este sábado, apenas a dos cuadras de su apartamento, dos individuos lo interceptaron, lo apuñalaron y escaparon sin dejar rastro.
El periodista Travis Chase, del noticiero HGP Nightly News, informó inicialmente que la víctima parecía ser un hispanohablante involucrado en un robo violento, y poco después confirmó que se trataba de un ciudadano cubano.
Chase detalló que Betancourt recibió dos puñaladas, una en el pecho y otra en el costado izquierdo, y murió en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica. Su cuerpo fue trasladado a la Funeraria Memorial Gardens mientras avanzan las pesquisas.
Las autoridades recuperaron un cuchillo manchado de sangre en un desagüe cercano, que se presume fue el arma homicida. Imágenes del sistema de CCTV del Centro de Comando Nacional registraron a dos hombres de ascendencia africana acercándose a la víctima en bicicleta, y luego huyendo hacia el oeste; uno de ellos habría arrojado el arma mientras escapaban. Hasta el momento, ambos permanecen prófugos.
La muerte de Ariel se suma al clima de preocupación que vive la comunidad cubana en Guyana, un país que en los últimos años se ha convertido en ruta migratoria, lugar de trabajo temporal o destino para trámites consulares.
En agosto pasado, el cubano Pedro Alexander Frometa Slonchak, de 34 años, murió tras recibir varios disparos dentro de un supermercado en Georgetown, en un hecho todavía bajo investigación.
Y semanas más tarde, la muerte de Milena, una joven cubana que sufrió complicaciones tras el parto, volvió a inundar las redes sociales de mensajes de dolor y preocupación por la situación de los migrantes en ese país.
Preguntas frecuentes sobre la violencia contra cubanos en Guyana
¿Qué le sucedió a Ariel Betancourt Ramírez en Guyana?
Ariel Betancourt Ramírez, un cubano de 48 años, fue asesinado a puñaladas en Georgetown, Guyana, durante un aparente robo. El incidente ocurrió cuando se dirigía a encontrarse con su esposa. Fue interceptado por dos individuos que lo apuñalaron y huyeron. El ataque ocurrió a plena luz del día y las autoridades continúan la búsqueda de los sospechosos.
¿Cómo afecta la violencia a la comunidad cubana en Guyana?
La muerte de Ariel Betancourt Ramírez se suma a otros incidentes violentos que han generado preocupación en la comunidad cubana en Guyana. Este país se ha convertido en una ruta migratoria y lugar de trabajo para muchos cubanos, quienes enfrentan un contexto de inseguridad y violencia. En los últimos meses, varios cubanos han sido víctimas de crímenes violentos, lo que ha aumentado el temor entre los migrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida.
¿Qué medidas están tomando las autoridades para enfrentar la violencia en Guyana?
Las autoridades de Guyana están llevando a cabo investigaciones para identificar y capturar a los responsables de los crímenes contra cubanos. En el caso de Ariel Betancourt, se han recuperado imágenes de CCTV que muestran a los sospechosos, y se ha hallado el arma homicida. Sin embargo, la comunidad cubana sigue exigiendo mayor protección y seguridad, dado el creciente número de incidentes violentos.
¿Qué otros incidentes recientes han afectado a cubanos en Guyana?
Además del caso de Ariel Betancourt, en agosto de 2025, Pedro Alexander Frometa Slonchak, otro cubano, fue asesinado a tiros por un guardia de seguridad en un supermercado en Georgetown. Estos incidentes han incrementado la sensación de inseguridad entre los cubanos que residen en Guyana. La situación refleja un entorno donde los migrantes enfrentan riesgos significativos, además de los desafíos propios de la emigración.
