Secretaria de Seguridad Nacional advierte: “Si tocas a uno de nuestros oficiales, te atraparemos”

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, lanzó este jueves una advertencia directa contra cualquier persona que ataque a agentes federales, al asegurar que quienes agredan a oficiales del orden público “serán perseguidos, procesados y enfrentarán todo el peso de la ley”.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en Nueva York, Noem fue directa en extremo en medio de la tensión ante el reciente caso de la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota.

Asimismo, abordó el balance de la política migratoria de la segunda administración de Donald Trump.

Según la funcionaria, desde el inicio del actual mandato se ha arrestado, detenido y deportado a más de 650,000 inmigrantes en situación irregular, mientras que otros dos millones de personas se han autodeportado voluntariamente, elevando a 2,6 millones el total de extranjeros que han abandonado el país.

“Gracias al presidente Trump, 2,6 millones de personas que no debían estar en Estados Unidos ya no están aquí”, afirmó Noem. Añadió que quienes se marcharon voluntariamente conservan la posibilidad de regresar en el futuro por vías legales.

La secretaria también se refirió a la muerte de Renee Nicole, una mujer de 37 años que falleció el pasado 7 de enero en Mineápolis tras recibir varios disparos de un agente del ICE. Noem sostuvo que la mujer utilizó su vehículo como un arma, lo que llevó al oficial a actuar para proteger su vida y la de sus compañeros.

“El vehículo fue usado para atropellar a un agente. Fue un acto violento, y el oficial sintió que su vida corría peligro”, explicó, al tiempo que confirmó que existe una investigación en curso y que el agente involucrado es un oficial con experiencia que “actuó conforme a su entrenamiento”.

En el contexto de recientes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales, Noem endureció su discurso y dejó claro que la administración no tolerará agresiones contra las autoridades.

“Advertimos a cualquiera que crea que puede dañar a un ciudadano estadounidense o a un agente del orden: lo encontraremos y lo llevaremos ante la justicia”, sentenció.

“Si pones un dedo sobre uno de nuestros oficiales, te atraparemos, te procesaremos y sentirás todo el peso de la ley”, concluyó.