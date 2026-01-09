Secretaria de Seguridad Nacional advierte: “Si tocas a uno de nuestros oficiales, te atraparemos”

Vídeos relacionados:
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, lanzó este jueves una advertencia directa contra cualquier persona que ataque a agentes federales, al asegurar que quienes agredan a oficiales del orden público “serán perseguidos, procesados y enfrentarán todo el peso de la ley”.
Durante una conferencia de prensa ofrecida en Nueva York, Noem fue directa en extremo en medio de la tensión ante el reciente caso de la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota.
Asimismo, abordó el balance de la política migratoria de la segunda administración de Donald Trump.
Según la funcionaria, desde el inicio del actual mandato se ha arrestado, detenido y deportado a más de 650,000 inmigrantes en situación irregular, mientras que otros dos millones de personas se han autodeportado voluntariamente, elevando a 2,6 millones el total de extranjeros que han abandonado el país.
“Gracias al presidente Trump, 2,6 millones de personas que no debían estar en Estados Unidos ya no están aquí”, afirmó Noem. Añadió que quienes se marcharon voluntariamente conservan la posibilidad de regresar en el futuro por vías legales.
La secretaria también se refirió a la muerte de Renee Nicole, una mujer de 37 años que falleció el pasado 7 de enero en Mineápolis tras recibir varios disparos de un agente del ICE. Noem sostuvo que la mujer utilizó su vehículo como un arma, lo que llevó al oficial a actuar para proteger su vida y la de sus compañeros.
“El vehículo fue usado para atropellar a un agente. Fue un acto violento, y el oficial sintió que su vida corría peligro”, explicó, al tiempo que confirmó que existe una investigación en curso y que el agente involucrado es un oficial con experiencia que “actuó conforme a su entrenamiento”.
En el contexto de recientes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales, Noem endureció su discurso y dejó claro que la administración no tolerará agresiones contra las autoridades.
“Advertimos a cualquiera que crea que puede dañar a un ciudadano estadounidense o a un agente del orden: lo encontraremos y lo llevaremos ante la justicia”, sentenció.
“Si pones un dedo sobre uno de nuestros oficiales, te atraparemos, te procesaremos y sentirás todo el peso de la ley”, concluyó.
Preguntas frecuentes sobre la política migratoria de EE.UU. y el incidente en Minnesota
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál fue la advertencia de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. sobre las agresiones a oficiales?
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que cualquier persona que ataque a agentes federales será perseguida, procesada y enfrentará todo el peso de la ley. Esta declaración se realizó en el contexto de crecientes tensiones y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales en los EE.UU., especialmente después del incidente en Minnesota donde una mujer murió a manos de un agente de ICE.
¿Qué ocurrió en el incidente de Minnesota que involucró a un agente de ICE y una civil?
Renée Nicole Good, de 37 años, murió tras recibir disparos de un agente de ICE en Mineápolis. Según la versión oficial, Good utilizó su vehículo como un arma, intentando atropellar a los agentes, lo que llevó al oficial a disparar en defensa propia. Sin embargo, un video del incidente contradice esta versión, mostrando que el vehículo de Good se movía lentamente y no representaba una amenaza directa, lo que ha generado protestas y demandas de justicia.
¿Cuál es el estado actual de la política migratoria en EE.UU. bajo la administración Trump?
Bajo la administración de Donald Trump, se ha intensificado la política de deportaciones y se han realizado grandes redadas migratorias, resultando en la detención, deportación y autodeportación de millones de inmigrantes. La secretaria Kristi Noem ha defendido estas acciones, argumentando que son necesarias para la seguridad nacional y la protección de los ciudadanos estadounidenses.
¿Qué medidas ha tomado la administración Trump en respuesta al incidente de Minnesota?
Tras el incidente en Minnesota, la administración Trump ha defendido la actuación del agente de ICE y planea enviar más agentes federales para liderar una campaña de arrestos de inmigrantes en Mineápolis. Esta reacción ha intensificado las tensiones y ha sido criticada por líderes locales y organizaciones de derechos civiles, que exigen una investigación transparente del caso.
