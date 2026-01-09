Diosdado Cabello se rinde ante Trump: “Si EE.UU. está dispuesto a comprar nuestro petróleo, nosotros se lo vendemos"

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dio un giro sorpresivo a su habitual discurso agresivo contra Estados Unidos, y pasó de impugnar la entrega de petróleo a ese país a manifestarse a favor de venderlo.

“Si están dispuestos a comprar nuestro petróleo, lo compran, nosotros se lo vendemos”, afirmó este miércoles, durante la emisión de su programa Con el Mazo Dando.

Su declaración se interpreta como una aceptación tácita del control del petróleo venezolano por la administración de Donald Trump y marca un cambio significativo en su desafiante retórica contra EE.UU., en momentos de grave crisis política en el país y tensiones bilaterales tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por tropas de élite del ejército estadounidense, en la ciudad de Caracas, el pasado 3 de enero.

Medios de prensa internacionales han destacado el contraste entre el actual pronunciamiento del dirigente chavista y sus palabras a finales del año pasado, cuando advirtió que “ni una gota de petróleo puede salir hacia Estados Unidos si agreden a Venezuela”.

Este miércoles, en un emisión especial de su programa transmitido por la televisión estatal, Cabello aseguró que “Venezuela le ha vendido petróleo a Estados Unidos siempre”.

“En algún momento recuerdo que lo menos que salía por día eran 700,000 barriles, lo menos, pagaban y se llevaban su petróleo, y así debe ser”, afirmó sin ambages.

Lo más leído hoy:

Cabello hizo alusión, en ese sentido, al comunicado oficial difundido el mismo miércoles por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), en el que la empresa estatal confirmó las negociaciones con el gobierno de EE.UU. para la venta de volúmenes de crudo, en el marco de lo que describió como “relaciones comerciales entre ambos países”.

PDVSA precisó que el proceso se desarrolla “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron”, y añadió que se trata de una transacción estrictamente comercial, basada en criterios de “legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.

Dejando su acostumbrada soberbia a un lado, Cabello le restó complejidad al asunto resumiéndolo de una manera simple: “Nosotros le vendemos petróleo a Chevron, Chevron se lo lleva y nos paga a nosotros” y, a renglón seguido, se enfrascó en un discurso grandilocuente, al que intentó imprimirle un tono optimista, con llamados a la unidad en favor de la patria y exaltación del pueblo en los momentos de mayores dificultades para el país.

“Las amenazas no son sólo contra el chavismo, las amenazas son contra la Patria. Los ataques no son sólo contra el chavismo, los ataques son contra la Patria”, aseveró, antes de cerrar dando por seguro que llevarán de regreso a Maduro y Cilia al país.

El martes, el presidente Donald Trump anunció que Venezuela entregará a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de crudo para su venta en el mercado norteamericano e internacional.

El secretario de Estado Marco Rubio explicó que Washington implementa un plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición—, destinado a evitar el colapso interno de Venezuela y reorganizar su industria petrolera bajo supervisión estadounidense.

La víspera, el secretario de Energía Chris Wright declaró que su país controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo “indefinido” y depositará las ganancias de esas transacciones en cuentas controladas por Washington.

Trump ha calculado que en un lapso de 18 meses las petroleras estadounidenses reactivarán el sector petrolero de Venezuela. El país sudamericano tiene las mayores reservas de crudo del planeta —17 % del total—, sin embargo, en la actualidad sólo aporta el 1 % de la producción.