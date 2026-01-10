Edmundo González denuncia que régimen venezolano no ha concretado “el 1 % de las excarcelaciones”

Vídeos relacionados:

El opositor Edmundo González Urrutia denunció el jueves que el régimen chavista no ha concretado “ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones” de presos políticos.

“Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas”, agregó este sábado.

González se refirió a su hija Mariana González, quien tiene a su esposo, Rafael Tudares Bracho, preso hace un año del régimen chavista.

“Mi hija ha estado presente todos los días. Acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios. Exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales”, dijo el presidente electo exiliado en España.

“La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías. La libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad. Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre”, concluyó.

En la tarde de este sábado se conoció de la liberación de la enfermera Yanny Esther González Terán tras cinco meses en prisión.

Más temprano fueron excarcelados Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela (VV) en el estado Bolívar, Didelis Raquel Corredor, asistente del activista opositor Roland Carreño, también detenido, así como Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano “arbitrariamente detenido” desde el 30 de septiembre de 2024, confirmó El País.

Protesta de familiares

Este sábado se registró además una protesta de familias de detenidos políticos en en las inmediaciones de El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del país, para exigir que se concreten las excarcelaciones de los presos políticos que quedan detenidos.

Los familiares se reunieron en la entrada de El Helicoide y otros recintos penitenciarios para denunciar que aún no han recibido información oficial clara sobre quiénes y cuántos presos políticos serán liberados, ni se ha confirmado la liberación de nuevas personas más allá de las cifras simbólicas anunciadas hasta ahora.

“No sabemos nada”, expresaron los manifestantes, acompañados por miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), que han permanecido concentrados a la espera de confirmaciones oficiales y exigen la excarcelación de todos los presos por motivos de conciencia.