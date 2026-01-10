Edmundo González denuncia que régimen venezolano no ha concretado “el 1 % de las excarcelaciones”

Vídeos relacionados:
El opositor Edmundo González Urrutia denunció el jueves que el régimen chavista no ha concretado “ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones” de presos políticos.
“Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas”, agregó este sábado.
González se refirió a su hija Mariana González, quien tiene a su esposo, Rafael Tudares Bracho, preso hace un año del régimen chavista.
“Mi hija ha estado presente todos los días. Acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios. Exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales”, dijo el presidente electo exiliado en España.
“La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías. La libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad. Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre”, concluyó.
En la tarde de este sábado se conoció de la liberación de la enfermera Yanny Esther González Terán tras cinco meses en prisión.
Más temprano fueron excarcelados Virgilio Laverde, coordinador juvenil del partido Vente Venezuela (VV) en el estado Bolívar, Didelis Raquel Corredor, asistente del activista opositor Roland Carreño, también detenido, así como Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano “arbitrariamente detenido” desde el 30 de septiembre de 2024, confirmó El País.
Protesta de familiares
Este sábado se registró además una protesta de familias de detenidos políticos en en las inmediaciones de El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del país, para exigir que se concreten las excarcelaciones de los presos políticos que quedan detenidos.
Los familiares se reunieron en la entrada de El Helicoide y otros recintos penitenciarios para denunciar que aún no han recibido información oficial clara sobre quiénes y cuántos presos políticos serán liberados, ni se ha confirmado la liberación de nuevas personas más allá de las cifras simbólicas anunciadas hasta ahora.
“No sabemos nada”, expresaron los manifestantes, acompañados por miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), que han permanecido concentrados a la espera de confirmaciones oficiales y exigen la excarcelación de todos los presos por motivos de conciencia.
Preguntas frecuentes sobre la situación de los presos políticos en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál es la situación actual de las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela?
El régimen chavista ha sido denunciado por no concretar ni siquiera el 1% de las excarcelaciones de presos políticos anunciadas. Las familias de los detenidos siguen esperando información clara y confirmaciones oficiales sobre las liberaciones.
¿Quiénes han sido liberados recientemente en Venezuela?
Se han reportado algunas liberaciones recientes, como la de Yanny Esther González Terán, Virgilio Laverde, Didelis Raquel Corredor y Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco. Sin embargo, estas liberaciones son vistas como simbólicas y no reflejan un avance significativo en la liberación masiva de presos políticos.
¿Qué acciones se están tomando para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela?
Familiares y defensores de derechos humanos han realizado protestas en las inmediaciones de centros de detención, como El Helicoide, para exigir la liberación de los presos políticos. Estas acciones buscan presionar al régimen para que concrete las excarcelaciones y brinde información clara sobre los detenidos.
¿Cuál es la postura de Edmundo González sobre la situación de los presos políticos?
Edmundo González ha denunciado la falta de avance en las excarcelaciones y ha enfatizado que la libertad de los presos políticos es una condición necesaria para una transición democrática en Venezuela. Ha criticado la opacidad y las dilaciones del régimen en este proceso.
