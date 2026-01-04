Feijóo: “El futuro no es Delcy, es el que decidan los venezolanos”

Vídeos relacionados:

Ver más

El líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, reclamó este domingo que la transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos se base en un proceso electoral democrático liderado por Edmundo González y María Corina Machado, a quienes calificó como “la vía pacífica y constitucional para que Venezuela recupere su libertad”.

En un comunicado titulado “Hacia la plena libertad de Venezuela”, difundido junto a un mensaje en la red X donde afirmó que “el futuro no es Delcy, el futuro es el que decidan todos los venezolanos”, Feijóo sostuvo que la caída del régimen de Maduro “marca el fin de una tiranía” y que “millones de venezolanos respiran hoy con una nueva esperanza”.

El presidente del PP defendió que el horizonte del país debe construirse sobre los valores democráticos y el respeto al Estado de derecho, incluido el Derecho Internacional, aunque advirtió que quienes ahora apelan a la legalidad “no pueden hacerlo tras haber habilitado o ayudado al régimen criminal de Maduro”.

“Antes que nadie, fue el propio régimen quien despreció el orden basado en reglas al robar las últimas elecciones e ignorar la soberanía del pueblo venezolano”, subrayó.

El texto, firmado personalmente por Feijóo, respaldó de manera implícita la intervención estadounidense en Caracas, que derivó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Estados Unidos. “Revertir la tiranía y el expolio es imprescindible”, añadió el dirigente popular.

El líder del PP también advirtió que Delcy Rodríguez, designada por el Tribunal Supremo de Venezuela como presidenta encargada, “no puede dirigir el futuro de Venezuela”, al considerar que representa “el pasado más oscuro del régimen” y es “cómplice del saqueo y la represión”.

Lo más leído hoy:

Feijóo recordó que Rodríguez está sancionada por la Unión Europea y por Estados Unidos por violaciones de derechos humanos, y que su nombramiento “solo prolongaría la continuidad del régimen que el pueblo venezolano ya ha rechazado en las urnas”.

El comunicado, en tono solemne, reivindicó los lazos históricos entre España e Iberoamérica y reprochó al gobierno de Pedro Sánchez haber “renunciado a su liderazgo moral y diplomático” frente a la dictadura venezolana.

“España debe recuperar la ejemplaridad que el Gobierno no ha sido capaz de mostrar”, afirmó Feijóo, quien concluyó que la libertad de Venezuela “no es solo una causa justa, sino una obligación moral para quienes creemos en la democracia y la fraternidad entre pueblos hermanos”.