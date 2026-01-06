María Corina Machado fija condiciones para una transición democrática en Venezuela

La líder opositora María Corina Machado, a través del brazo de derechos humanos de su partido Vente Venezuela (Vente DDHH), difundió este lunes un comunicado en el que estableció las condiciones para una transición democrática real en el país, tras la captura de Nicolás Maduro y el ascenso provisional de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

En el texto, fechado el 6 de enero de 2025, la organización calificó el proceso de cambio político en curso como “inexorable e irreversible”, y advirtió que la única vía legítima hacia la democracia pasa por la restitución plena de la soberanía al pueblo venezolano y el respeto al liderazgo de Machado y al presidente electo Edmundo González Urrutia.

“Ha llegado la hora de liberar a los presos políticos, restablecer la verdad y hacer prevalecer la justicia sobre la impunidad”, afirma el comunicado, que exigió el desmantelamiento del aparato represivo y el fin de los “crímenes orientados a sostener una estructura criminal en descomposición”.

El documento —emitido en medio de negociaciones entre Washington y Delcy Rodríguez para estabilizar el país tras la operación militar estadounidense— incluyó un llamado a vaciar los centros de tortura, reparar a las víctimas y asegurar justicia para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante más de dos décadas de chavismo.

“La libertad es el destino del pueblo venezolano. Lo que tenía que pasar, está pasando. Viva Venezuela libre”, concluyó el mensaje, que marca un tono de ruptura total con el chavismo residual y con cualquier intento de “transición pactada”.

El comunicado llega en un contexto de tensiones dentro del nuevo orden político venezolano. Según Politico, la administración de Donald Trump habría impuesto condiciones estrictas a Delcy Rodríguez para permanecer en el poder temporalmente, entre ellas expulsar a agentes cubanos e iraníes, cortar el tráfico de drogas y suspender la venta de petróleo a países enemigos de EE.UU.

Machado, por su parte, celebró el inicio de una “transición inevitable” pero también advirtió que “no aceptará un acuerdo que legitime a criminales”, según declaró el domingo en un acto en Caracas.

Días antes, Trump había retirado su apoyo directo a Machado al considerar que “su papel ya estaba cumplido”, en referencia al impulso opositor que precedió la caída de Maduro.

Con su comunicado, Vente Venezuela busca recuperar protagonismo dentro del proceso de reconstrucción institucional y enviar un mensaje claro a Estados Unidos: la transición debe construirse desde la justicia, no desde la impunidad.