Familiares de presos políticos en Venezuela exigen que se concreten las excarcelaciones

Familias de detenidos políticos en Venezuela protestaron este sábado desde las inmediaciones de El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del país, para exigir que se concreten las excarcelaciones de los presos políticos que quedan detenidos.

Los familiares se reunieron en la entrada de El Helicoide y otros recintos penitenciarios para denunciar que aún no han recibido información oficial clara sobre quiénes y cuántos presos políticos serán liberados, ni se ha confirmado la liberación de nuevas personas más allá de las cifras simbólicas anunciadas hasta ahora.

“No sabemos nada”, expresaron los manifestantes, acompañados por miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), que han permanecido concentrados a la espera de confirmaciones oficiales y exigen la excarcelación de todos los presos por motivos de conciencia.

La protesta se produce en medio de un escenario de liberaciones parciales que han generado cautela y frustración entre activistas y defensores de derechos humanos, en un contexto de cambios en el país tras la captura de Nicolás Maduro.

Organizaciones como Foro Penal han registrado la salida de algunos detenidos, pero advierten que la mayoría de los más de 800 presos políticos en el país aún permanecen tras las rejas y sin información oficial sobre sus casos.

Familiares, defensores de derechos humanos y activistas también anunciaron vigilia y oraciones en los alrededores de la prisión, con la esperanza de que las autoridades aceleren un proceso que consideran imperativo para una real apertura democrática y respeto a los derechos fundamentales.

Las exigencias de las familias se dan en medio de un anunciado proceso de excarcelaciones por parte del gobierno venezolano, que ha sido presentado como un gesto hacia la paz y la reconciliación nacional, aunque la falta de transparencia en la liberación de presos y el ritmo lento de las excarcelaciones han generado escepticismo entre los opositores.

El opositor Edmundo Gonzalez señaló que "no se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas".

La tensión en torno a este tema refleja la profunda preocupación de los venezolanos por la situación de sus seres queridos detenidos en centros como El Helicoide, donde organizaciones de derechos humanos han documentado casos de detenciones arbitrarias, aislamiento prolongado, torturas y violaciones de derechos básicos.