María Elvira exige liberar a los presos políticos en Venezuela: "EE.UU. no se quedará de brazos cruzados"

Vídeos relacionados:

La congresista republicana María Elvira Salazar lanzó este miércoles una dura advertencia al poder que hoy controla Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el ascenso provisional de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

A través de un mensaje publicado en X, la legisladora denunció décadas de persecución política, torturas y desapariciones forzadas, y exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos en el país.

"El régimen venezolano lleva décadas encarcelando, torturando y desapareciendo a disidentes. Desde Chávez hasta Maduro, los presos políticos han sido utilizados como armas de miedo para silenciar a toda una nación", escribió Salazar.

En su mensaje, reclamó directamente a Delcy Rodríguez que libere "a todos los presos políticos de inmediato", y alertó sobre las posibles consecuencias de no hacerlo.

"Estados Unidos no se quedará al margen mientras continúen las detenciones arbitrarias y los abusos contra personas inocentes. Liberen a todos y cada uno de ellos. Ahora", concluyó.

El pronunciamiento de Salazar se suma a una creciente presión internacional y regional que reclama el desmantelamiento del aparato represivo del chavismo y la excarcelación de cientos de detenidos por motivos políticos.

Lo más leído hoy:

Desde la oposición venezolana, la líder María Corina Machado, a través del brazo de derechos humanos de su Partido Vente Venezuela (Vente DDHH), difundió un comunicado en el que fijó condiciones para una transición democrática real tras la captura de Maduro y el inicio de la presidencia interina de Delcy Rodríguez.

"Ha llegado la hora de liberar a los presos políticos, restablecer la verdad y hacer prevalecer la justicia sobre la impunidad", afirma el comunicado, que exigió el desmantelamiento del aparato represivo.

En el texto, exigió liberar a los presos políticos, restablecer la verdad y garantizar justicia frente a lo que describió como más de dos décadas de crímenes de lesa humanidad, además de vaciar los centros de tortura y reparar a las víctimas.

En la misma línea se pronunció el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, quien exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos por razones políticas, tanto civiles como militares.

González subrayó que la verdadera normalización solo será posible cuando se respeten sin ambigüedades la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024 y los derechos fundamentales de los venezolanos, y advirtió que la salida del poder de quien lo usurpó no sustituye las tareas pendientes de justicia y reparación.

Desde Washington, el presidente Donald Trump elevó el tono de las advertencias hacia el nuevo poder provisional en Caracas y se mostró abierto a un cambio de sistema.

En una entrevista telefónica con The Atlantic, Trump aseguró que Delcy Rodríguez "pagará un precio muy alto" si no coopera con Estados Unidos, un costo que, dijo, podría ser "mayor que el de Maduro".

También denunció públicamente la existencia de un centro de torturas en Caracas y afirmó que estaría siendo cerrado.

Aunque no mencionó el lugar por su nombre, las declaraciones de Trump fueron interpretadas como una referencia directa a El Helicoide, emblemático edificio convertido en sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y símbolo del aparato represivo del chavismo.

"Maduro es un tipo violento, mató millones de personas y tenían un centro de torturas en el centro de Caracas que será cerrado", afirmó.

La mención reaviva la alarma internacional sobre la situación de los presos políticos y da mayor peso a las exigencias de figuras como María Elvira Salazar, que insisten en que la liberación de los detenidos es un paso indispensable para cualquier transición democrática real en Venezuela.