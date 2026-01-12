Rick Scott afirma que el régimen cubano tiene los días contados y debería rendirse

El senador republicano por Florida Rick Scott aseguró que los días del régimen cubano están contados.
“El presidente Trump tiene razón. Estos son los últimos días del régimen de Díaz-Canel, del régimen de los Castro en Cuba. Ya no habrá más petróleo para Cuba, ya no habrá más dinero para Cuba”, comentó el senador en X.
“Deben rendirse y permitir que el pueblo cubano tenga el gobierno que se merece: una democracia y la libertad que les fue arrebatada por el régimen de los Castro hace décadas”, agregó.
Las palabras de Scott llegan luego de que el domingo Trump enviara un duro mensaje al gobierno cubano, anunciándole el fin inmediato del envío de petróleo y dinero procedentes de Venezuela, una fuente de sostenimiento económico que la Isla ha aprovechado durante años.
En un texto publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó tajante: “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.
En su publicación, Trump recordó que durante décadas Cuba había dependido en gran medida del crudo y los recursos financieros venezolanos, en intercambio por “servicios de seguridad” de La Habana a los líderes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Lo más leído hoy:
Unos días antes, Scott aseguró que el régimen cubano podría llegar a su fin en 2026 o 2027, como consecuencia directa del colapso del chavismo en Venezuela y de una ola de cambios políticos que, según él, se extenderá por toda la región.
En declaraciones a Fox News, Scott afirmó que la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses marca el inicio de un proceso de transformación hemisférica.
“Este es el comienzo de cambiar Venezuela, luego vamos a arreglar Cuba, Nicaragua también se va a arreglar, y el próximo año tendremos un nuevo presidente en Colombia. La democracia está regresando a este hemisferio”, expresó.
El senador recordó que ya había advertido en 2024, durante una aparición en el programa 60 Minutes, que los días de Maduro estaban “contados” y que su salida del poder —ya fuera por factores internos o externos— tendría un impacto directo sobre el régimen cubano, al que calificó como dependiente del respaldo venezolano.
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Cuba y Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Rick Scott y Donald Trump creen que el régimen cubano está en sus últimos días?
Rick Scott y Donald Trump consideran que el régimen cubano está en sus últimos días debido al colapso del apoyo económico y energético que recibía de Venezuela. La captura de Nicolás Maduro y el fin del suministro de petróleo venezolano han dejado a Cuba en una situación económica crítica. Según ellos, sin el respaldo de Caracas, el régimen cubano enfrenta un colapso inevitable. Ambos líderes han enfatizado que la dependencia de Cuba del petróleo y dinero venezolanos era fundamental para su sostenimiento.
¿Qué impacto tiene el colapso de Venezuela en la economía cubana?
El colapso de Venezuela impacta severamente en la economía cubana al cortar el suministro de petróleo subsidiado que era crucial para su funcionamiento. Durante años, Cuba dependió del petróleo y los recursos financieros proporcionados por Venezuela a cambio de apoyo militar y seguridad. Sin este soporte, la economía cubana, ya frágil, enfrenta una mayor inestabilidad y escasez de recursos. La situación ha sido descrita por líderes estadounidenses como un preludio al colapso del régimen de La Habana.
¿Cuál es la postura de Estados Unidos sobre el futuro del régimen cubano?
La postura de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump, es que el régimen cubano está al borde del colapso y que debería rendirse y permitir un cambio hacia la democracia. Trump ha instado al régimen a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, sugiriendo que la falta de apoyo de Venezuela ha dejado a Cuba en una posición insostenible. Las declaraciones de Trump y otros líderes republicanos reflejan un enfoque de presión máxima para acelerar el fin del régimen cubano.
¿Existe la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Cuba?
Por el momento, Donald Trump ha descartado una intervención militar directa en Cuba. Aunque la retórica ha sido dura, y se ha aumentado la presión económica y política, Trump ha indicado que el colapso del régimen cubano podría suceder por agotamiento interno. La prioridad parece ser apoyar a los movimientos democráticos y presionar económicamente al régimen de La Habana para facilitar un cambio de gobierno.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.