Rick Scott afirma que el régimen cubano tiene los días contados y debería rendirse

El senador republicano por Florida Rick Scott aseguró que los días del régimen cubano están contados.

“El presidente Trump tiene razón. Estos son los últimos días del régimen de Díaz-Canel, del régimen de los Castro en Cuba. Ya no habrá más petróleo para Cuba, ya no habrá más dinero para Cuba”, comentó el senador en X.

“Deben rendirse y permitir que el pueblo cubano tenga el gobierno que se merece: una democracia y la libertad que les fue arrebatada por el régimen de los Castro hace décadas”, agregó.

Las palabras de Scott llegan luego de que el domingo Trump enviara un duro mensaje al gobierno cubano, anunciándole el fin inmediato del envío de petróleo y dinero procedentes de Venezuela, una fuente de sostenimiento económico que la Isla ha aprovechado durante años.

En un texto publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó tajante: “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

En su publicación, Trump recordó que durante décadas Cuba había dependido en gran medida del crudo y los recursos financieros venezolanos, en intercambio por “servicios de seguridad” de La Habana a los líderes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Unos días antes, Scott aseguró que el régimen cubano podría llegar a su fin en 2026 o 2027, como consecuencia directa del colapso del chavismo en Venezuela y de una ola de cambios políticos que, según él, se extenderá por toda la región.

En declaraciones a Fox News, Scott afirmó que la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses marca el inicio de un proceso de transformación hemisférica.

“Este es el comienzo de cambiar Venezuela, luego vamos a arreglar Cuba, Nicaragua también se va a arreglar, y el próximo año tendremos un nuevo presidente en Colombia. La democracia está regresando a este hemisferio”, expresó.

El senador recordó que ya había advertido en 2024, durante una aparición en el programa 60 Minutes, que los días de Maduro estaban “contados” y que su salida del poder —ya fuera por factores internos o externos— tendría un impacto directo sobre el régimen cubano, al que calificó como dependiente del respaldo venezolano.