Rick Scott afirma que el régimen cubano podría caer en 2026 o 2027 tras el colapso venezolano

El senador republicano por Florida, Rick Scott, aseguró que el régimen cubano podría llegar a su fin en 2026 o 2027, como consecuencia directa del colapso del chavismo en Venezuela y de una ola de cambios políticos que, según él, se extenderá por toda la región.

En declaraciones recientes a Fox News, Scott afirmó que la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses marca el inicio de un proceso de transformación hemisférica.

“Este es el comienzo de cambiar Venezuela, luego vamos a arreglar Cuba, Nicaragua también se va a arreglar, y el próximo año tendremos un nuevo presidente en Colombia. La democracia está regresando a este hemisferio”, expresó.

El senador recordó que ya había advertido en 2024, durante una aparición en el programa 60 Minutes, que los días de Maduro estaban “contados” y que su salida del poder —ya fuera por factores internos o externos— tendría un impacto directo sobre el régimen cubano, al que calificó como dependiente del respaldo venezolano.

Tras la detención y extradición de Maduro a Nueva York la semana pasada, Scott reiteró su pronóstico en una entrevista con NewsNation, donde sostuvo que el fin del “régimen de Miguel Díaz-Canel” es solo cuestión de tiempo.

“Todo lleva más tiempo de lo que uno cree. Quizás ocurra este año, quizás el próximo, pero va a suceder. Vamos a lograr la democracia”, afirmó.

Las declaraciones del senador coinciden con comentarios recientes del presidente Donald Trump, quien aseguró el domingo, a bordo del Air Force One, que “Cuba está a punto de caer”, alimentando las expectativas de un cambio político profundo en la isla tras más de seis décadas de régimen comunista.