Rick Scott afirma que el régimen cubano podría caer en 2026 o 2027 tras el colapso venezolano

El senador republicano por Florida, Rick Scott, aseguró que el régimen cubano podría llegar a su fin en 2026 o 2027, como consecuencia directa del colapso del chavismo en Venezuela y de una ola de cambios políticos que, según él, se extenderá por toda la región.
En declaraciones recientes a Fox News, Scott afirmó que la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses marca el inicio de un proceso de transformación hemisférica.
“Este es el comienzo de cambiar Venezuela, luego vamos a arreglar Cuba, Nicaragua también se va a arreglar, y el próximo año tendremos un nuevo presidente en Colombia. La democracia está regresando a este hemisferio”, expresó.
El senador recordó que ya había advertido en 2024, durante una aparición en el programa 60 Minutes, que los días de Maduro estaban “contados” y que su salida del poder —ya fuera por factores internos o externos— tendría un impacto directo sobre el régimen cubano, al que calificó como dependiente del respaldo venezolano.
Tras la detención y extradición de Maduro a Nueva York la semana pasada, Scott reiteró su pronóstico en una entrevista con NewsNation, donde sostuvo que el fin del “régimen de Miguel Díaz-Canel” es solo cuestión de tiempo.
“Todo lleva más tiempo de lo que uno cree. Quizás ocurra este año, quizás el próximo, pero va a suceder. Vamos a lograr la democracia”, afirmó.
Las declaraciones del senador coinciden con comentarios recientes del presidente Donald Trump, quien aseguró el domingo, a bordo del Air Force One, que “Cuba está a punto de caer”, alimentando las expectativas de un cambio político profundo en la isla tras más de seis décadas de régimen comunista.
Preguntas frecuentes sobre el posible colapso del régimen cubano
¿Por qué Rick Scott cree que el régimen cubano podría caer en 2026 o 2027?
Rick Scott argumenta que la caída del régimen cubano podría ser consecuencia del colapso del chavismo en Venezuela, lo que privaría a Cuba del apoyo económico y político que ha recibido de Caracas durante años. El senador ve el arresto de Nicolás Maduro como el inicio de una serie de cambios políticos en la región que podrían llevar al fin del régimen cubano.
¿Qué papel ha jugado Venezuela en la estabilidad del régimen cubano?
Venezuela ha sido un pilar económico para Cuba, suministrando petróleo subsidiado y apoyo financiero. Esta relación ha permitido al régimen cubano sostener su economía a pesar de las sanciones internacionales. La caída de Maduro representaría una pérdida significativa para Cuba, lo que podría desestabilizar aún más su frágil economía.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la posible caída del régimen cubano?
La comunidad internacional está dividida respecto al futuro del régimen cubano. Algunos países y líderes, como Estados Unidos, han expresado su deseo de ver un cambio político en Cuba, mientras que otros, como China y Rusia, podrían ofrecer apoyo al régimen para mantener la estabilidad. Las declaraciones de líderes como Donald Trump y Marco Rubio sugieren que Estados Unidos podría intensificar la presión económica y política sobre Cuba para acelerar su colapso.
¿Qué opinan los cubanos sobre la posible caída de su gobierno en 2026?
Según una encuesta reciente, el 62% de los cubanos cree que el régimen podría caer en 2026. Sin embargo, también hay escepticismo entre algunos ciudadanos, que consideran que el cambio dependerá de un agravamiento de la crisis interna y de una respuesta masiva de la población. El debate refleja la esperanza de cambio y el temor a la incertidumbre que conlleva un colapso repentino del régimen.
