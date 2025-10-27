Senador Rick Scott advierte que “los días de Maduro están contados” y apunta al fin del eje Caracas-La Habana

El senador republicano por Florida, Rick Scott, aseguró en una entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena CBS News que el gobernante venezolano Nicolás Maduro está viviendo sus “últimos días en el poder”.

Las declaraciones del político estadounidense, difundidas este domingo en redes sociales, se suman a un creciente discurso en Washington que apunta hacia una posible acción coordinada contra el régimen chavista, tras años de denuncias por corrupción, narcotráfico y represión.

“Si yo fuera Maduro, me iría a Rusia o China ahora mismo. Sus días están contados”, afirmó Scott durante la entrevista.

El legislador, una de las voces más duras contra los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, insistió en que Estados Unidos no puede permitir que “dictaduras socialistas sigan desestabilizando el hemisferio”.

Sus palabras llegan pocas semanas después de que el presidente Donald Trump confirmara haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, lo que incrementó las tensiones con Caracas.

El reportaje de CBS News, emitido este domingo, confirmó que el ejército estadounidense ha destruido al menos diez embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico frente a las costas venezolanas, causando la muerte de más de treinta sospechosos.

Según fuentes del Pentágono citadas por el programa, la ofensiva forma parte de una estrategia para “acelerar el colapso del narcoestado venezolano” y cortar las rutas marítimas que financian al régimen de Maduro.

En los últimos días, medios estadounidenses han reportado un aumento de la presencia militar norteamericana en el Caribe, mientras Maduro ha ordenado maniobras militares internas y convocado a sus milicias, alegando una inminente “agresión externa”.

El exembajador estadounidense en Caracas, James Story, respaldó la postura de Scott y calificó al gobierno de Maduro como “una organización criminal que se hace pasar por un Estado”.

Story advirtió que el líder chavista controla las mayores reservas de petróleo del planeta “en alianza con los competidores estratégicos de Estados Unidos”, en referencia a China y Rusia.

Analistas señalan que una eventual caída del régimen venezolano tendría repercusiones directas sobre Cuba, país que depende del petróleo subsidiado de Venezuela para sostener su frágil economía. En opinión de Scott, la salida de Maduro “sería también el fin del oxígeno económico de La Habana”.

Mientras tanto, la población venezolana sigue atrapada en una crisis devastadora. Según '60 Minutes', más del 70 % de los habitantes vive en la pobreza, en medio de apagones, hambre y escasez de medicinas.

Aunque la oposición ganó las elecciones presidenciales del año pasado con casi el 70 % de los votos, Maduro se negó a abandonar el poder y desató una ola de represión que incluyó encarcelamientos y torturas, según Naciones Unidas.

El senador floridano, muy cercano a la comunidad venezolana y cubana exiliada en Miami, reiteró su apoyo a “todas las fuerzas democráticas que luchan contra las dictaduras socialistas del continente”.

Las declaraciones de Scott reavivan el debate sobre el papel de Estados Unidos en América Latina y reafirman la posición de línea dura del Partido Republicano frente a los regímenes de izquierda aliados de La Habana.