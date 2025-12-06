Republicanos lanzan plan de “Cuentas de Libertad Sanitaria Trump” que podría cambiar el Obamacare para millones en Florida

Vídeos relacionados:

Republicanos en el Congreso de Estados Unidos impulsan un nuevo plan sanitario con las llamadas “Trump Health Freedom Accounts” que podría cambiar el Obamacare para millones de floridanos, incluidos cientos de miles de cubanos residentes en el sur del estado.

La iniciativa, presentada en la Cámara de Representantes como “The More Affordable Care Act” por el congresista republicano August Pfluger, busca reducir el peso del gobierno federal en la sanidad y reordenar los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) sin derogarla por completo.

En paralelo, el senador por Florida Rick Scott impulsa en el Senado la versión hermana de este proyecto, que plantea redirigir parte de los fondos federales que hoy abaratan las primas del seguro hacia cuentas personales administradas por los propios asegurados.

Florida tiene un papel central en este debate porque se ha convertido en el estado con mayor número de afiliados al mercado federal de seguros de salud: ha llegado a implantar récords de inscripciones en el Obamacare, con más de tres millones de personas inscritas y una concentración especialmente alta en el sur del estado, donde reside la mayor comunidad cubana del país.

El Obamacare se ha convertido en una tabla de salvación para miles de familias cubanas en Florida, permitiéndoles acceder a cobertura que antes era inalcanzable por precio o por condiciones médicas.

Durante la pandemia de COVID-19, el Congreso aprobó una ampliación temporal de los subsidios que redujo significativamente el costo mensual de las primas para millones de asegurados, incluyendo numerosos cubanos y otros hispanos con ingresos medios y bajos.

Esas ayudas reforzadas, que en muchos casos han permitido pagar pólizas casi gratuitas, están a punto de expirar si el Congreso no alcanza un acuerdo para renovarlas, lo que ha disparado la preocupación entre agencias y asesores que trabajan con la comunidad cubana en Miami.

En este contexto aparece el plan republicano. Según el texto legislativo y las declaraciones de sus promotores, los estados podrían pedir exenciones para apartarse de partes clave del Obamacare y diseñar modelos propios, siempre que demuestren que no disparan las primas para los pacientes con condiciones de salud más delicadas.

La pieza central de la reforma son las llamadas “Trump Health Freedom Accounts”: cuentas de ahorro sanitario personales a las que se desviarían los fondos federales que hoy subsidian directamente las pólizas contratadas en las “exchanges” de la ACA.

En lugar de que el gobierno transfiera el dinero a la aseguradora para abaratar la prima mensual, las familias recibirían esos recursos en su propia cuenta de libertad sanitaria y desde ahí pagarían primas, copagos y otros gastos médicos, con más margen para elegir productos y compañías.

Los defensores del proyecto aseguran que esto “devuelve el control de la salud a las familias y no a los burócratas de Washington”, y que permitirá comprar seguros a través de las fronteras estatales, abriendo la puerta a un gran mercado multiestatal de pólizas.

Para la comunidad cubana de Florida, especialmente en condados como Miami-Dade y Broward, el impacto potencial es enorme. Miami es uno de los lugares del país con mayor penetración de Obamacare, y una parte muy significativa de esos afiliados son cubanos que han encontrado en el mercado federal su principal vía de cobertura.

Los precios de algunos planes se han duplicado o triplicado en los últimos años, aunque todavía existen opciones subvencionadas para distintos presupuestos si se aprovecha el período de inscripción abierta.

Contar con asesoría especializada es clave para no perder ayudas ni pagar de más, algo especialmente cierto para familias cubanas recién llegadas o con trámites migratorios en curso que desconocen cómo interactúa su estatus con los subsidios de la ACA.

Con el nuevo modelo, esos mismos hogares pasarían a depender del monto que el estado y el gobierno federal depositen en sus cuentas Trump y de su capacidad para gestionar planes con deducibles más altos y mayor gasto directo de bolsillo, una estructura que históricamente ha favorecido más a las rentas medias y altas con capacidad de ahorro.

Expertos en políticas de salud advierten de que las cuentas tipo HSA se usan sobre todo por quienes tienen ingresos estables y colchón financiero, mientras que las familias trabajadoras tienden a infrautilizarlas y a retrasar consultas y tratamientos ante el temor a acumular facturas.

En el caso específico de los cubanos del sur de Florida, esto podría traducirse en mayor tensión sobre los presupuestos familiares, sumando el costo del seguro médico a otros gastos como la reunificación con familiares que llegan desde la isla.

Por el contrario, cubanos de clase media y alta, profesionales y pequeños empresarios que ya contratan seguros privados robustos podrían beneficiarse de nuevas oportunidades de optimización fiscal y elección de pólizas, incluyendo la posibilidad de adquirir planes de otros estados con coberturas a la carta si la reforma se aplica en su versión más desregulada.

En el plano político, el plan de Scott y Pfluger llega justo cuando se acerca el llamado “precipicio de las primas”: el momento en que expiran los subsidios reforzados y millones de personas podrían ver subidas bruscas en el costo de su seguro si no se alcanza un pacto en el Congreso.

Mientras demócratas y algunos republicanos moderados presionan para extender esas ayudas, el sector más conservador del Partido Republicano apuesta por sustituirlas con el nuevo esquema de cuentas Trump y exenciones estatales, en lo que muchos ven un nuevo capítulo de la larga batalla contra el Obamacare.

El desenlace de esta disputa legislativa determinará si Florida se convierte en laboratorio de la reforma y, sobre todo, si los cubanos y otros floridanos que hoy dependen de los subsidios podrán seguir pagando una prima manejable o se enfrentarán a un sistema más complejo, con más libertad para quien tiene recursos y más riesgo para quien llega justo a fin de mes.