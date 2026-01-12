Cuba fractura al oficialismo en Chile: Boric la califica de dictadura y el Partido Comunista sale a defender al régimen

Vídeos relacionados:

La situación política de Cuba volvió a convertirse en un factor de tensión dentro del oficialismo chileno, luego de que el presidente Gabriel Boric reiterara públicamente su calificación del sistema cubano como una dictadura, en contraste abierto con la postura del Partido Comunista de Chile (PC), que salió a defender al régimen de La Habana y a cuestionar las palabras del mandatario.

La fisura quedó expuesta tras una extensa entrevista concedida por Boric a El País, en la que el jefe de Estado chileno abordó su visión sobre política exterior y fue consultado directamente por Cuba.

En su respuesta, Boric no dejó espacio a ambigüedades y afirmó que en la isla no existe democracia, que se trata de un régimen de partido único sin libertad de expresión y describió un país marcado por la escasez de alimentos, medicamentos y transporte, así como por el éxodo de jóvenes. Aunque reconoció los efectos del embargo estadounidense, subrayó que la responsabilidad principal recae en quienes gobiernan Cuba.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata del presidente del Partido Comunista chileno, Lautaro Carmona, quien cuestionó públicamente al mandatario y defendió el sistema político cubano.

En declaraciones radiales y posteriormente ante la prensa, Carmona sostuvo que en Cuba sí existe democracia y derecho a expresión, argumentando que millones de turistas visitan la isla con ideas diversas y que el debate sobre las libertades debe contextualizarse en el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

El dirigente comunista recalcó que, aunque el Presidente de la República es quien conduce la política exterior de Chile, su partido mantendrá una mirada propia sobre asuntos internacionales.

En ese marco, recordó la histórica relación de amistad entre el Partido Comunista de Chile y el Partido Comunista de Cuba, y aseguró que valorar el “proceso cubano” no implica pretender replicarlo en Chile.

Carmona llegó incluso a comparar la situación de la isla con la concentración mediática en su propio país, cuestionando qué tan amplio es el derecho a la expresión en Chile.

Las palabras del líder comunista profundizaron la incomodidad dentro del oficialismo, especialmente a días de un cónclave clave para proyectar el futuro de la coalición de gobierno.

Voces aliadas tomaron distancia de la defensa de Cuba y se alinearon más claramente con la postura del Presidente. Desde el Partido por la Democracia (PPD), su presidente Jaime Quintana sostuvo que la ciencia política no admite otra denominación que no sea la de dictadura para el caso cubano y planteó que el progresismo necesita revisar sus definiciones en materia de política exterior.

Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Sáez también rechazó calificar a Cuba como una democracia, aunque introdujo matices al señalar que esa condición no justifica intervenciones externas. Aun así, reconoció que la discusión revela contradicciones internas y optó por relativizar su impacto en la agenda nacional chilena.

Para Boric, sin embargo, la cuestión va más allá de un debate semántico. En la entrevista, el presidente defendió la necesidad de aplicar un mismo estándar para juzgar las violaciones a los derechos humanos, independientemente del signo ideológico de los gobiernos involucrados.

Esa coherencia, afirmó, es clave para no perder credibilidad política, especialmente dentro de una izquierda que, a su juicio, debe aprender de los errores del pasado y evitar justificar autoritarismos en nombre de antiguas lealtades.