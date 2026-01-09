¿Muere la era de Fidel Castro en el año de su centenario?

Vídeos relacionados:
A 67 años de la entrada del dictador Fidel Castro (1926-2016) en La Habana, la revista estadounidense Americas Quarterly se preguntó si 2026 marcará el final de la era política que Cuba proyectó sobre América Latina durante más de medio siglo.
El 8 de enero de 1959, Castro entró en la capital cubana al frente de la llamada Caravana de la Libertad, proclamando el triunfo de la revolución y el inicio de un nuevo orden político.
El medio de prensa recordó que aquel momento inauguró un ciclo de poder que trascendió las fronteras de Cuba e influyó decisivamente en países como Venezuela y Nicaragua, así como en varias generaciones de líderes de izquierda en la región.
Aunque Castro murió en 2016, el artículo sostiene que solo ahora podría estar llegando a su fin la era política que él encarnó.
Incluso antes de la reciente captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, el modelo económico y político inspirado en Cuba mostraba signos claros de agotamiento, marcado por autoritarismo, estatización extrema y un rechazo frontal al capitalismo.
El colapso venezolano ocupa un lugar central en el análisis. La pérdida de 75 % del PIB y la emigración de más de ocho millones de personas en la última década habrían expuesto de forma directa, ante el resto del continente, los efectos del modelo castrochavista.
Según el texto, la experiencia cotidiana de migrantes venezolanos profesionales empobrecidos en otros países de la región ha tenido un impacto político mayor que décadas de denuncias externas.
El descrédito se refleja también en la opinión pública. De acuerdo con datos citados de Latinobarómetro, Maduro aparece como el líder más impopular de América Latina, muy por encima de cualquier otro dirigente.
En Cuba, por su parte, los apagones, la escasez de alimentos y la salida de hasta una quinta parte de la población desde 2020 han profundizado la crisis del sistema heredado por Miguel Díaz-Canel.
El artículo subrayó que, aunque persisten gobiernos de izquierda en la región, ninguno parece dispuesto a replicar el modelo cubano-venezolano.
Líderes como Luis Inacio “Lula” da Silva, Claudia Sheinbaum o Gabriel Boric han optado por fórmulas que combinan políticas sociales con economías abiertas y, en algunos casos, una crítica explícita a los abusos cometidos en Venezuela.
Aun así, Americas Quarterly advierte que el final de esta etapa no es inevitable. La historia latinoamericana ha mostrado la capacidad de estos sistemas para adaptarse y sobrevivir, y no se descarta que nuevas versiones de ideas económicas fallidas reaparezcan bajo otros liderazgos.
Pese a ello, el texto concluye que el ciclo iniciado en 1959 podría estar acercándose a su cierre, erosionado por sus propios resultados y por un rechazo regional cada vez más visible.
La paradoja es difícil de ignorar, pues mientras el oficialismo cubano ha proclamado 2026 como el Año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, el legado político que se pretende consagrar simbólicamente atraviesa su momento de mayor descrédito y fragilidad, dentro y fuera de la isla.
El homenaje institucional coincide no con una reafirmación del proyecto histórico, sino con su cuestionamiento más profundo, marcado por la crisis estructural del país, la pérdida de aliados estratégicos y un creciente distanciamiento regional del modelo que Castro impulsó durante más de medio siglo.
Una reciente encuesta publicada por la redacción de CiberCuba mostró que una mayoría de 62 % de las personas participantes cree que el régimen cubano podría caer en 2026, en medio del clima regional después de las acciones militares de Estados Unidos para capturar a Maduro.
Preguntas Frecuentes sobre el Centenario de Fidel Castro y la Situación en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Está llegando a su fin la era política de Fidel Castro en Cuba?
Según Americas Quarterly, 2026 podría marcar el final de la era de Fidel Castro, a pesar de que él falleció en 2016. La revista señala que la influencia política de Castro en América Latina está disminuyendo, evidenciada por el colapso del modelo político y económico inspirado en Cuba, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro y la crisis en Venezuela.
¿Cómo está afectando la crisis en Venezuela a Cuba?
El colapso económico de Venezuela ha tenido un impacto directo en Cuba, exponiendo la fragilidad del modelo castrochavista. El declive de Venezuela, que ha perdido un 75 % de su PIB en la última década, ha dejado a Cuba sin un aliado estratégico, profundizando su crisis económica y social.
¿Qué opinan los cubanos sobre el legado de Fidel Castro en la actualidad?
A pesar de los esfuerzos del gobierno cubano por mantener vivo el legado de Fidel Castro, la mayoría de la población muestra hartazgo y críticas hacia su figura, especialmente en redes sociales. El constante uso de su imagen por parte del régimen es percibido como una desconexión de la realidad, marcada por la crisis económica y social que afecta a los cubanos.
¿Qué papel juega la propaganda en el centenario de Fidel Castro?
El régimen cubano está utilizando el centenario de Fidel Castro como una herramienta de propaganda, promoviendo su figura como símbolo de resistencia y unidad. Sin embargo, esta estrategia se enfrenta a un creciente descontento social que ve en Castro la raíz de muchos de los problemas actuales del país.
¿Podría caer el régimen cubano en 2026?
Según una encuesta de CiberCuba, un 62 % de los encuestados cree que el régimen cubano podría caer en 2026. Esta percepción se ve reforzada por los cambios políticos en la región y el colapso de otros regímenes autoritarios como el de Venezuela.
