María Elvira Salazar y Carlos Giménez celebran la victoria de José Antonio Kast en Chile

Los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez celebraron este domingo la victoria del líder conservador José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, donde el candidato del Partido Republicano se impuso con el 59,16% de los votos sobre la comunista Jeannette Jara, según los datos del Servicio Electoral de Chile (SERVEL).
En un mensaje publicado en la red social X, Salazar felicitó al presidente electo y destacó el mandato ciudadano expresado en las urnas.
“Felicitaciones a José Antonio Kast por su victoria. El pueblo de Chile habló claramente. Ahora comienza el trabajo de restaurar el orden, la seguridad y las oportunidades en todo el país”, escribió la congresista republicana por Florida.
Por su parte, el congresista Carlos Giménez también expresó en X su respaldo al presidente electo desde el Congreso de Estados Unidos.
“Desde el Congreso de Estados Unidos, felicitamos al nuevo presidente electo de la hermana República de Chile por su contundente victoria. Esperamos trabajar de cerca para sacudir a nuestro hemisferio del comunismo y la violencia”, escribió.
La victoria de Kast, fundador del Partido Republicano de Chile, marca un giro a la derecha en el país tras el mandato del izquierdista Gabriel Boric.
Su programa se centra en políticas de mano dura contra la delincuencia, control migratorio y recorte del gasto público, con una promesa de “restaurar el orden” en las calles.
La elección chilena ha tenido eco en Washington y en la comunidad cubanoamericana del sur de Florida, donde figuras republicanas como Salazar y Giménez ven en Kast un aliado ideológico en la defensa de los valores democráticos, el libre mercado y la lucha contra los gobiernos de tendencia socialista en América Latina.
Preguntas frecuentes sobre la victoria de José Antonio Kast en Chile y su impacto internacional
¿Quién es José Antonio Kast y qué representa su victoria en Chile?
José Antonio Kast es el líder del Partido Republicano de Chile y su victoria en las elecciones presidenciales representa un giro a la derecha en el país. Su programa se centra en políticas de mano dura contra la delincuencia, control migratorio y recorte del gasto público, con una promesa de “restaurar el orden” en las calles. Esto marca un cambio significativo tras el mandato del izquierdista Gabriel Boric.
¿Cómo reaccionaron María Elvira Salazar y Carlos Giménez ante la victoria de Kast?
Los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez celebraron la victoria de José Antonio Kast. Salazar felicitó al presidente electo y destacó el mandato ciudadano, mientras que Giménez expresó su respaldo y mencionó la esperanza de trabajar juntos para contrarrestar el comunismo y la violencia en la región.
¿Por qué es significativa la postura de María Elvira Salazar hacia Jeannette Jara?
María Elvira Salazar criticó duramente a Jeannette Jara, la candidata comunista que se enfrentó a Kast, por su postura respecto al régimen cubano. Salazar afirmó que Jara defendía abiertamente una dictadura y que Chile merecía un líder que no tuviera miedo de condenar al régimen cubano. Esta postura refuerza la crítica constante de Salazar hacia los gobiernos socialistas en América Latina.
¿Qué impacto tiene la victoria de Kast en la política regional de América Latina?
La victoria de Kast es vista como un fortalecimiento de las fuerzas conservadoras en América Latina, lo que podría influir en otros países de la región. Figuras republicanas como Salazar y Giménez ven en Kast un aliado ideológico en la defensa de los valores democráticos y el libre mercado, lo que podría repercutir en la lucha contra los gobiernos de tendencia socialista en el continente.
