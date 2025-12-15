María Elvira Salazar y Carlos Giménez celebran la victoria de José Antonio Kast en Chile

Vídeos relacionados:

Los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez celebraron este domingo la victoria del líder conservador José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, donde el candidato del Partido Republicano se impuso con el 59,16% de los votos sobre la comunista Jeannette Jara, según los datos del Servicio Electoral de Chile (SERVEL).

En un mensaje publicado en la red social X, Salazar felicitó al presidente electo y destacó el mandato ciudadano expresado en las urnas.

“Felicitaciones a José Antonio Kast por su victoria. El pueblo de Chile habló claramente. Ahora comienza el trabajo de restaurar el orden, la seguridad y las oportunidades en todo el país”, escribió la congresista republicana por Florida.

Por su parte, el congresista Carlos Giménez también expresó en X su respaldo al presidente electo desde el Congreso de Estados Unidos.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, felicitamos al nuevo presidente electo de la hermana República de Chile por su contundente victoria. Esperamos trabajar de cerca para sacudir a nuestro hemisferio del comunismo y la violencia”, escribió.

La victoria de Kast, fundador del Partido Republicano de Chile, marca un giro a la derecha en el país tras el mandato del izquierdista Gabriel Boric.

Su programa se centra en políticas de mano dura contra la delincuencia, control migratorio y recorte del gasto público, con una promesa de “restaurar el orden” en las calles.

La elección chilena ha tenido eco en Washington y en la comunidad cubanoamericana del sur de Florida, donde figuras republicanas como Salazar y Giménez ven en Kast un aliado ideológico en la defensa de los valores democráticos, el libre mercado y la lucha contra los gobiernos de tendencia socialista en América Latina.