Rubio a Kast: “Estados Unidos trabajará con su gobierno para fortalecer la seguridad y el comercio”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este domingo al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tras su victoria en las elecciones, y aseguró que Washington está dispuesto a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad regional y comercio.
“Felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera asociarse con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, escribió Rubio en su cuenta oficial de X, tras confirmarse el triunfo del líder del Partido Republicano de Chile con más del 59% de los votos.
El mensaje de Rubio se suma a las felicitaciones enviadas desde el Congreso estadounidense por los legisladores cubanoamericanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez, quienes celebraron el giro político en Chile y destacaron a Kast como un aliado en la defensa de la democracia y la lucha contra el comunismo en América Latina.
“El pueblo de Chile habló claro”, expresó Salazar en su mensaje, mientras Giménez afirmó que espera “trabajar de cerca para sacudir a nuestro hemisferio del comunismo y la violencia”.
Ambos subrayaron que la victoria del político chileno representa un respaldo a las políticas de orden, seguridad y libre mercado.
Con la elección de José Antonio Kast, Chile vivirá un giro político a la derecha tras el mandato del izquierdista Gabriel Boric.
El nuevo presidente electo ha prometido impulsar un “gobierno de emergencia” enfocado en el control migratorio, la lucha contra la delincuencia y el fortalecimiento económico del país.
El reconocimiento de figuras republicanas en Estados Unidos refleja el interés de Washington en reforzar su relación con Santiago y promover una alianza hemisférica basada en la estabilidad, el libre comercio y la seguridad democrática en la región.
Preguntas frecuentes sobre la victoria de José Antonio Kast en Chile y su impacto en la región
¿Qué implica la victoria de José Antonio Kast para Chile?
La victoria de José Antonio Kast representa un giro político hacia la derecha en Chile tras el mandato del izquierdista Gabriel Boric. Su administración se centrará en políticas de mano dura contra la delincuencia, control migratorio y recorte del gasto público, con el objetivo de "restaurar el orden" en el país.
¿Cómo reaccionó Estados Unidos ante la elección de José Antonio Kast?
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a José Antonio Kast y expresó la disposición de Washington para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad regional y comercio. Legisladores cubanoamericanos también celebraron la victoria, destacando a Kast como un aliado en la defensa de la democracia y la lucha contra el comunismo en América Latina.
¿Cuál fue el resultado de las elecciones presidenciales en Chile?
José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, ganó las elecciones presidenciales en Chile con el 59,16% de los votos, superando a la candidata comunista Jeannette Jara, quien obtuvo el 40,84% de los votos. Este resultado marca un cambio significativo en el panorama político chileno.
¿Qué políticas ha prometido implementar José Antonio Kast en Chile?
José Antonio Kast ha prometido implementar un “gobierno de emergencia” enfocado en el control migratorio, la lucha contra la delincuencia y el fortalecimiento económico de Chile. Su agenda incluye políticas de mano dura para restaurar el orden y seguridad en el país.
