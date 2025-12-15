Rubio a Kast: “Estados Unidos trabajará con su gobierno para fortalecer la seguridad y el comercio”

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este domingo al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tras su victoria en las elecciones, y aseguró que Washington está dispuesto a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad regional y comercio.

“Felicitaciones al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera asociarse con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, escribió Rubio en su cuenta oficial de X, tras confirmarse el triunfo del líder del Partido Republicano de Chile con más del 59% de los votos.

El mensaje de Rubio se suma a las felicitaciones enviadas desde el Congreso estadounidense por los legisladores cubanoamericanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez, quienes celebraron el giro político en Chile y destacaron a Kast como un aliado en la defensa de la democracia y la lucha contra el comunismo en América Latina.

“El pueblo de Chile habló claro”, expresó Salazar en su mensaje, mientras Giménez afirmó que espera “trabajar de cerca para sacudir a nuestro hemisferio del comunismo y la violencia”.

Ambos subrayaron que la victoria del político chileno representa un respaldo a las políticas de orden, seguridad y libre mercado.

Con la elección de José Antonio Kast, Chile vivirá un giro político a la derecha tras el mandato del izquierdista Gabriel Boric.

El nuevo presidente electo ha prometido impulsar un “gobierno de emergencia” enfocado en el control migratorio, la lucha contra la delincuencia y el fortalecimiento económico del país.

El reconocimiento de figuras republicanas en Estados Unidos refleja el interés de Washington en reforzar su relación con Santiago y promover una alianza hemisférica basada en la estabilidad, el libre comercio y la seguridad democrática en la región.