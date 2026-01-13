Registran propuesta para anexar Groenlandia a EE.UU: ¿Qué dice el proyecto de ley?

Vídeos relacionados:

El congresista republicano Randy Fine, representante por el estado de Florida, presentó este lunes un controvertido proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos: la “Ley de Anexión y Estadidad de Groenlandia”, una iniciativa que busca permitir la anexión y posterior conversión de Groenlandia en el estado número 51 del país.

La propuesta, calificada por su promotor como “histórica”, ha encendido las alarmas tanto dentro como fuera de Estados Unidos por sus implicaciones geopolíticas y estratégicas.

“Groenlandia no es un puesto remoto que podamos ignorar; es un activo vital para la seguridad nacional”, declaró Fine en un comunicado publicado en su sitio web.

Para el legislador, el control de la isla garantizaría que Estados Unidos lidere la seguridad en el Ártico, frente al avance de potencias como China y Rusia.

Argumentos estratégicos y geopolíticos

En su argumentario, Fine sostiene que el proyecto busca “asegurar los intereses estratégicos de seguridad nacional de Estados Unidos en el Ártico” y contrarrestar las crecientes amenazas de Moscú y Pekín.

“Quien controle Groenlandia controla rutas marítimas clave en el Ártico y la arquitectura de seguridad que protege a Estados Unidos”, afirmó el congresista.

Además, culpó a las políticas “débiles” del presidente Joe Biden de haber erosionado la posición estadounidense en la región, al tiempo que ensalzó la visión del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la importancia del Ártico como escenario de competencia global.

“Durante demasiado tiempo, el liderazgo estadounidense se mantuvo al margen mientras nuestros adversarios socavaban nuestro dominio geopolítico.

Mi proyecto de ley protegerá nuestra patria, asegurará nuestro futuro económico y garantizará que Estados Unidos, y no China ni Rusia, marque las reglas en el Ártico. Así se manifiestan el liderazgo y la fuerza estadounidenses”, sostuvo Fine.

¿Qué contempla la “Ley de Anexión y Estadidad de Groenlandia”?

El documento registrado autoriza al presidente de Estados Unidos a “tomar las medidas necesarias para anexar o adquirir Groenlandia como territorio de los Estados Unidos”, lo que incluye la posibilidad de abrir negociaciones formales con el gobierno de Dinamarca.

Asimismo, exige la presentación de un informe al Congreso que detalle los cambios legislativos requeridos para que la isla se convierta en un estado oficial.

La propuesta también se enmarca en una retórica de confrontación con otras potencias globales.

“Estados Unidos no puede dejar ese futuro en manos de regímenes que desprecian nuestros valores y buscan socavar nuestra seguridad”, advirtió Fine, en clara alusión a China y Rusia.

Reacciones en Groenlandia y Europa

El anuncio provocó una rápida respuesta desde Nuuk. El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, fue tajante al rechazar cualquier intento de anexión: “No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”.

El posicionamiento fue respaldado por los líderes de los principales partidos políticos de la isla, quienes emitieron un comunicado conjunto defendiendo el derecho del pueblo groenlandés a decidir su futuro.

El líder local también recordó que Groenlandia es un territorio semiautónomo que forma parte del Reino de Dinamarca, y que su cooperación con la OTAN es el marco legítimo para garantizar la seguridad en la región. “Apostamos por defender la isla junto a nuestros aliados”, declaró.

En Europa, la iniciativa ha sido recibida con preocupación.

A las tensiones diplomáticas con Dinamarca por el tono unilateral de la propuesta estadounidense, se sumó una declaración del embajador ruso en Copenhague, Vladimir Barbin, quien no solo apoyó la independencia de Groenlandia, sino que subrayó que la isla “no quiere formar parte de Estados Unidos, pero tampoco de Dinamarca”.

En los últimos días el presidente Donald Trump insistió en que “le gustaría llegar a un acuerdo para adquirir Groenlandia de la manera más fácil”, advirtiendo que si Estados Unidos no la posee, entonces lo hará Rusia o China.

La iniciativa de Fine parece alinearse con esa visión, y aunque no ha sido oficialmente respaldada por el expresidente, su espíritu es heredero directo de aquella intención trumpista de comprar Groenlandia, entonces descartada por el gobierno danés con un rotundo “no está en venta”.