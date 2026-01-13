Díaz-Canel llama cobardes a los militares que capturaron a Maduro y mataron a escoltas cubanos

Vídeos relacionados:
Miguel Díaz-Canel volvió a subir el tono del discurso oficial y calificó de “cobardes e ilegales” a los militares estadounidenses que participaron en la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro y la muerte de miembros de su escolta personal, integrada por militares cubanos.
En un mensaje publicado en X, el gobernante cubano aseguró que la isla recibirá “con honor y gloria” a los 32 efectivos fallecidos, a quienes describió como hombres que, “con cubanísimo coraje”, pusieron “en jaque” a las fuerzas que ejecutaron el operativo en Caracas. El mensaje estuvo acompañado de imágenes oficiales difundidas por la Presidencia, donde se anuncia un extenso programa de homenajes póstumos los días 15 y 16 de enero.
Las palabras de Díaz-Canel contrastan con la contundencia de los hechos. Según confirmaron fuentes del gobierno de Estados Unidos a medios como CBS News, la captura de Maduro fue ejecutada por la Delta Force, una de las unidades más secretas y letales del Ejército estadounidense, especializada en contraterrorismo y captura de objetivos de alto valor.
La operación, autorizada por el presidente Donald Trump, incluyó bombardeos de precisión en Caracas y estados cercanos, y concluyó con la extracción de Maduro y su esposa fuera del país.
En medio de ese operativo murieron 32 cubanos que formaban parte del dispositivo de seguridad del gobernante venezolano, algo que el régimen de La Habana negó durante años con vehemencia.
La admisión llegó solo después del golpe, a través de un comunicado publicado por el diario Granma donde se reconoció que los fallecidos cumplían “misiones” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior en territorio venezolano.
La reacción oficial intenta convertir una derrota militar y política en un relato épico. Las imágenes difundidas muestran carteles con la consigna “Honor y Gloria”, retratos de los caídos y un despliegue ceremonial que incluye marchas, capillas ardientes, actos masivos y ceremonias simultáneas en todo el país.
El jueves 15 de enero está previsto el arribo de los restos al Aeropuerto José Martí, seguido de un traslado solemne hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde le rendirán homenaje.
Al día siguiente, el régimen ha convocado la llamada “Marcha del Pueblo Combatiente”, mientras los restos serán finalmente inhumados en panteones militares en sus respectivas localidades. Todo el proceso está cuidadosamente diseñado para reforzar una narrativa de sacrificio, unidad y confrontación con Estados Unidos.
La captura de Maduro por la Delta Force no solo cambió el tablero político en Venezuela, hoy bajo una presidencia encargada encabezada por Delcy Rodríguez, sino que dejó al descubierto una verdad largamente negada por La Habana, como es la implicación directa de Cuba en la seguridad del régimen chavista.
Mientras el Gobierno cubano decreta homenajes y acusa de “cobardía” a una de las fuerzas militares más especializadas del mundo, 32 familias lloran a hombres que murieron lejos de casa, en una misión que oficialmente “no existía” y por una alianza política cuyo costo humano vuelve a recaer, una vez más, sobre los mismos.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y la implicación cubana
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Miguel Díaz-Canel llamó cobardes a los militares estadounidenses?
Díaz-Canel calificó de "cobardes e ilegales" a los militares estadounidenses que participaron en la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro y la muerte de 32 escoltas cubanos. Según Díaz-Canel, estos militares actuaron de manera criminal contra Venezuela, y sus palabras buscan enmarcar la narrativa de resistencia y sacrificio cubano frente a lo que considera una agresión imperialista.
¿Cuál fue el papel de los escoltas cubanos en la seguridad de Nicolás Maduro?
Los escoltas cubanos formaban parte del dispositivo de seguridad de Nicolás Maduro, protegiéndolo junto a su esposa durante el tiempo que estuvieron en Venezuela. Estos agentes, seleccionados por el Ministerio del Interior de Cuba y el Departamento de Seguridad del Estado, no solo aseguraban su protección física, sino también realizaban actividades de contrainteligencia y espionaje interno dentro del régimen venezolano.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante la muerte de los escoltas cubanos?
El gobierno cubano decretó dos días de duelo nacional por la muerte de los 32 escoltas cubanos. Además, organizó un extenso programa de homenajes póstumos y marchas para rendir tributo a los fallecidos. La narrativa oficial resalta el heroísmo y el sacrificio de estos combatientes, a quienes se les describe como defensores de la solidaridad y la unidad entre Cuba y Venezuela.
¿Cuál es la implicación de la operación de captura de Maduro para Cuba?
La operación de captura de Maduro expuso la implicación directa de Cuba en la seguridad del régimen chavista, algo que el gobierno cubano había negado durante años. Esta intervención ha dejado al descubierto la presencia militar cubana en Venezuela y ha generado críticas tanto dentro como fuera de la isla debido al costo humano y político de esta alianza estratégica que ha sostenido al régimen de Maduro.
¿Qué impacto tiene esta situación en la relación entre Cuba y Venezuela?
La captura de Maduro representa un golpe significativo a la relación entre Cuba y Venezuela, ya que expone la dependencia y el involucramiento cubano en la seguridad venezolana. Esta situación podría generar un nuevo frente de descontento en Cuba y obligar a recalibrar la estrategia diplomática y militar de la isla en su relación con Caracas, especialmente en un contexto de transición política en Venezuela.
