Díaz-Canel ratifica lealtad a Fidel y Chávez al firmar libro de condolencias por los militares cubanos muertos en Venezuela

“Ante las amenazas del Imperio yanqui ratificamos nuestra lealtad al legado de nuestros próceres, de Fidel y de Chávez”, escribió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel al firmar este martes el Libro de Condolencias abierto en la Embajada de Venezuela en La Habana, en homenaje a los 32 militares cubanos fallecidos durante la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
En su mensaje, el mandatario añadió: “Gran dolor e indignación provocó en el pueblo cubano el vil y criminal ataque a la hermana Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores”. Díaz-Canel extendió además “nuestras genuinas y sentidas condolencias, y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombres de Venezuela y a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe”.
El presidente concluyó su dedicatoria con las consignas “Honor y gloria a nuestros héroes. ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre!”. El mensaje fue difundido por la Presidencia de Cuba en Facebook y en su cuenta oficial en X, junto con fotografías del acto en la sede diplomática.
En la ceremonia participaron altos funcionarios del régimen, entre ellos Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC; y el embajador venezolano en Cuba, Orlando Maneiro.
Según la prensa estatal, el Libro de Condolencias ha sido firmado durante los últimos días por autoridades cubanas, diplomáticos y representantes de instituciones, en lo que se describió como un homenaje al “pueblo conmocionado desde la madrugada del 3 de enero por el ataque criminal y secuestro del presidente Maduro y su compañera Cilia”.
Las declaraciones de Díaz-Canel se producen pocos días después de que el Gobierno de Cuba reconociera oficialmente la presencia de tropas de la isla en Venezuela, tras años de negarlo. El diario Granma publicó un comunicado en el que se confirmaba que los fallecidos “cumplían misiones en representación de las FAR y del MININT, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”. Esa admisión marcó un cambio en la narrativa oficial, que por más de una década había limitado públicamente la cooperación con Caracas a programas civiles.
El régimen divulgó las identidades de los 32 militares cubanos muertos en Venezuela, entre ellos coroneles y mayores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Los fallecidos formaban parte del dispositivo de seguridad personal de Nicolás Maduro.
Díaz-Canel, por su parte, calificó de “cobardes e ilegales” a los militares estadounidenses que participaron en la captura de Maduro, llevada a cabo por la Delta Force bajo autorización del presidente Donald Trump, según confirmaron fuentes oficiales de Washington.
El Gobierno cubano ha anunciado homenajes y funerales para los fallecidos, cuyos restos llegarán el 15 de enero al Aeropuerto José Martí. Al día siguiente se realizará la llamada “Marcha del Pueblo Combatiente”, seguida de la inhumación de los cuerpos en panteones militares en sus provincias de origen.
El acto de este martes tuvo lugar mientras Venezuela atraviesa un proceso de transición política encabezado por Delcy Rodríguez como presidenta interina, tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.
Preguntas frecuentes sobre la situación en Venezuela y el papel de Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué murieron militares cubanos en Venezuela?
Los 32 militares cubanos murieron durante una operación militar estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Estos militares formaban parte del dispositivo de seguridad personal del presidente venezolano y fueron descritos por el gobierno cubano como héroes que cumplieron misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior de Cuba.
¿Cuál fue la reacción del gobierno cubano ante la captura de Nicolás Maduro?
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó el operativo estadounidense como un "ataque criminal" y "terrorismo de Estado". El gobierno cubano declaró duelo nacional y ha organizado homenajes póstumos para los militares cubanos fallecidos. Además, Díaz-Canel expresó lealtad al legado de Fidel Castro y Hugo Chávez y condenó la operación liderada por la Delta Force estadounidense.
¿Cómo ha afectado esta operación la relación entre Cuba y Venezuela?
La operación ha dejado al descubierto la implicación militar de Cuba en la seguridad del régimen chavista, algo que había sido negado durante años por La Habana. A pesar de la captura de Maduro, Cuba ha reiterado su apoyo al chavismo y ha condenado enérgicamente la intervención estadounidense, manteniendo su postura de respaldo incondicional a Venezuela.
¿Qué medidas ha tomado Cuba para honrar a los militares fallecidos?
Cuba ha decretado duelo nacional y organizado una serie de homenajes póstumos para los militares fallecidos. Los restos de los caídos serán inhumados en panteones militares en sus provincias de origen, tras una "Marcha del Pueblo Combatiente" y otros actos oficiales de homenaje.
¿Cómo ha respondido la comunidad internacional a la captura de Nicolás Maduro?
La operación ha generado reacciones divididas en la comunidad internacional. Mientras algunos países y organizaciones, como el gobierno interino de Venezuela, han respaldado la intervención, otros, como Cuba y aliados del chavismo, han condenado la operación como una agresión imperialista. La situación ha incrementado las tensiones regionales y puesto en el centro del debate la presencia militar cubana en Venezuela.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.