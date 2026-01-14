Díaz-Canel ratifica lealtad a Fidel y Chávez al firmar libro de condolencias por los militares cubanos muertos en Venezuela

Ver más

“Ante las amenazas del Imperio yanqui ratificamos nuestra lealtad al legado de nuestros próceres, de Fidel y de Chávez”, escribió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel al firmar este martes el Libro de Condolencias abierto en la Embajada de Venezuela en La Habana, en homenaje a los 32 militares cubanos fallecidos durante la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En su mensaje, el mandatario añadió: “Gran dolor e indignación provocó en el pueblo cubano el vil y criminal ataque a la hermana Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores”. Díaz-Canel extendió además “nuestras genuinas y sentidas condolencias, y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombres de Venezuela y a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe”.

El presidente concluyó su dedicatoria con las consignas “Honor y gloria a nuestros héroes. ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre!”. El mensaje fue difundido por la Presidencia de Cuba en Facebook y en su cuenta oficial en X, junto con fotografías del acto en la sede diplomática.

En la ceremonia participaron altos funcionarios del régimen, entre ellos Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC; y el embajador venezolano en Cuba, Orlando Maneiro.

Según la prensa estatal, el Libro de Condolencias ha sido firmado durante los últimos días por autoridades cubanas, diplomáticos y representantes de instituciones, en lo que se describió como un homenaje al “pueblo conmocionado desde la madrugada del 3 de enero por el ataque criminal y secuestro del presidente Maduro y su compañera Cilia”.

Las declaraciones de Díaz-Canel se producen pocos días después de que el Gobierno de Cuba reconociera oficialmente la presencia de tropas de la isla en Venezuela, tras años de negarlo. El diario Granma publicó un comunicado en el que se confirmaba que los fallecidos “cumplían misiones en representación de las FAR y del MININT, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”. Esa admisión marcó un cambio en la narrativa oficial, que por más de una década había limitado públicamente la cooperación con Caracas a programas civiles.

El régimen divulgó las identidades de los 32 militares cubanos muertos en Venezuela, entre ellos coroneles y mayores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Los fallecidos formaban parte del dispositivo de seguridad personal de Nicolás Maduro.

Díaz-Canel, por su parte, calificó de “cobardes e ilegales” a los militares estadounidenses que participaron en la captura de Maduro, llevada a cabo por la Delta Force bajo autorización del presidente Donald Trump, según confirmaron fuentes oficiales de Washington.

El Gobierno cubano ha anunciado homenajes y funerales para los fallecidos, cuyos restos llegarán el 15 de enero al Aeropuerto José Martí. Al día siguiente se realizará la llamada “Marcha del Pueblo Combatiente”, seguida de la inhumación de los cuerpos en panteones militares en sus provincias de origen.

El acto de este martes tuvo lugar mientras Venezuela atraviesa un proceso de transición política encabezado por Delcy Rodríguez como presidenta interina, tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero.