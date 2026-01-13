Provocación del Minfar en redes: "Ningún enemigo estará a salvo en Cuba"

Vídeos relacionados:

Ver más

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) publicó en sus redes sociales un mensaje en el que afirma que “el enemigo no tendrá ni un metro cuadrado donde pueda estar seguro, donde no tenga la amenaza de volar con una mina o caer en una emboscada que lo aniquile”, y que “ningún enemigo estará a salvo en Cuba”.

El texto, acompañado por una fotografía de un militar disparando una ametralladora en un entorno rural, añade que “todo medio sofisticado es vulnerable” y que “no existe tecnología contra el movimiento de resistencia popular con ideas patrióticas y revolucionarias”. Según la publicación, frente a las tecnologías militares se opondrían “la valentía, la conciencia y la inteligencia de cada combatiente revolucionario”.

Pocas horas después, el Minfar difundió otro mensaje sobre el mismo tema, donde señala que “la guerra de todo el pueblo es la garantía de que no exista un rincón del país desguarnecido” y que en ese tipo de defensa “no habrá frente ni retaguardia, pues se estará allí donde se encuentre el enemigo, oponiéndole resistencia decidida y tenaz”. En esa nueva publicación se observa a varios uniformados observando mientras un oficial manipula una mina antipersonal.

Las publicaciones del Minfar se producen en medio de una etapa de preparación militar semanal en todo el país, anunciada durante el Día Nacional de la Defensa, celebrado recientemente en distintas provincias. Según las autoridades, cada sábado se dedicará a actividades “militares, políticas e ideológicas” con la participación de milicias, reservistas y población civil.

Lo más leído hoy:

Durante esas jornadas, se han difundido imágenes de fusiles de fabricación soviética, ejercicios de tiro en zonas rurales y entrenamientos básicos bajo la consigna de “defender cada palmo del suelo patrio”. Estas acciones tienen lugar en un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana, después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses.

Mientras el Minfar promueve ejercicios de defensa territorial, Estados Unidos continúa un proceso de modernización de su poder militar. Bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, el país impulsa la campaña “Arsenal de la Libertad 2026”, centrada en inversiones tecnológicas, construcción de portaaviones y desarrollo de armamento de última generación.

El contraste entre ambos escenarios se ha hecho visible también en el uso de drones. Mientras en Estados Unidos se integran a la estrategia de defensa y seguridad nacional, en Cuba fueron empleados en ejercicios simbólicos y propagandísticos durante el Día Nacional de la Defensa, según informes recientes.

En los últimos días, las redes oficiales del Minfar han mantenido una actividad constante, con mensajes que destacan la resistencia, la defensa territorial y la “conciencia revolucionaria” como pilares del sistema militar cubano.

Las nuevas publicaciones del Minfar, por su parte, generaron decenas de comentarios en Facebook. Aunque desde perfiles institucionales y cuentas afines al gobierno se repitieron consignas sobre la preparación del pueblo y el deber de defender la patria, el tono predominante entre las respuestas fue de crítica o burla. Muchos cubanos cuestionaron el sentido de los mensajes, señalando que el régimen “usa a los jóvenes como carne de cañón mientras los hijos y nietos de la cúpula gobernante se pasean por los países capitalistas” o que “los enemigos son ustedes, que tienen a un pueblo entero pasando hambre”. Otros ironizaron sobre el armamento, preguntando “con qué la van a hacer, con armas de los años 60”, o recordaron que “Venezuela decía lo mismo”.

También se expresaron opiniones más directas sobre la situación del país. Algunos usuarios describieron las publicaciones como “un show de payasos” y criticaron la desconexión entre la propaganda militar y la realidad económica. Otros reclamaron un cambio político, afirmando que “es tiempo de libertad” y que muchos cubanos aspiran a mayores libertades civiles, políticas y económicas frente al actual sistema.

Las publicaciones del Minfar se inscriben en una campaña de exaltación militar que se ha intensificado en los últimos días, con mensajes que evocan la “guerra de todo el pueblo” y apelan a la resistencia frente a un enemigo externo nunca mencionado. En medio de apagones, escasez y una crisis económica prolongada, el régimen apuesta nuevamente por la retórica de trincheras y amenazas como instrumento de cohesión y control político, mientras exhibe en redes sociales un poderío militar que solo existe en el discurso.