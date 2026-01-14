¿Dónde está Raúl Castro?: El anciano general no asistió al homenaje a militares cubanos muertos en Venezuela

Ver más

La ausencia de Raúl Castro en el acto de homenaje a los militares cubanos caídos en Venezuela volvió a alimentar los rumores sobre su estado de salud y su retiro definitivo de la vida pública.

Durante la ceremonia, celebrada este martes en la embajada de Venezuela en La Habana, asistieron las principales figuras del régimen, encabezadas por Miguel Díaz-Canel, Manuel Marrero, Bruno Rodríguez y Esteban Lazo, entre otros altos dirigentes del régimen. Sin embargo, el anciano líder histórico, de 94 años, brilló por su ausencia.

El acto, transmitido parcialmente por el Noticiero Nacional de Televisión (NTV), mostró la firma del libro de condolencias por parte de altos funcionarios, pero el nonagenario general no apareció ni fue mencionado entre los asistentes.

Tampoco se leyó mensaje o carta en su nombre, un detalle que llamó la atención incluso dentro de los círculos políticos cercanos al régimen.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, Castro no ha hecho apariciones públicas ni declaraciones.

Su última imagen conocida corresponde al 2 de diciembre de 2025, durante el acto por el aniversario del desembarco del Granma y la fundación de las Fuerzas Armadas, donde se le vio frágil y con dificultades para caminar.

Desde entonces, el general que controló los resortes del poder en la isla tras la muerte de su hermano, el dictador en jefe, parece haber desaparecido del escenario... con "un pie en el estribo".

La ausencia del general en un acto diplomático de marcado simbolismo militar ha sido interpretada como señal de que su influencia directa se ha reducido al mínimo.

En contraste, Díaz-Canel se ha esforzado por proyectar una imagen de continuidad y firmeza, reiterando su lealtad al legado de Fidel y Chávez durante la firma del libro de condolencias.

Mientras La Habana intenta contener las repercusiones políticas de la caída del chavismo en Caracas, el silencio de Raúl Castro evidencia el ocaso definitivo del patriarca militar y un vacío de poder real que deja al régimen en su momento más vulnerable en décadas.