Régimen moviliza a militares, trabajadores y estudiantes para despedir a combatientes muertos en Venezuela

Tras años de silencio oficial, el régimen cubano comenzó a recibir en La Habana los restos de los 32 militares fallecidos en Venezuela, presentados ahora como “combatientes caídos”, en una serie de homenajes cuidadosamente organizados por el Estado y replicados en distintos puntos del país.
Las escenas difundidas por la prensa oficial y por instituciones estatales muestran el despliegue de solemnidad y control, cuyo núcleo central es la caravana fúnebre escoltada por tropas motorizadas, féretros cubiertos con la bandera cubana recorriendo avenidas principales de la capital cubana, guardias de honor y ceremonias en sedes militares, mientras el relato oficial habla de heroísmo, sacrificio y defensa de la soberanía.
En las imágenes, la presencia de familiares resulta casi invisible. En su lugar predominan militares uniformados, cadetes, funcionarios, trabajadores de ministerios y empresas estatales, empleados aeroportuarios y grupos de civiles movilizados institucionalmente, muchos con banderas en las manos y ubicados a lo largo del recorrido. No parecen multitudes espontáneas, sino contingentes organizados, convocados para acompañar un acto político más que un duelo íntimo.
El acto central tuvo como escenario la pista del Aeropuerto Internacional José Martí, y de ahí ocurrió el traslado a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) donde los ataúdes fueron alineados bajo retratos y ofrendas florales, custodiados por tropas de honor.
Todo transcurre bajo una narrativa épica que insiste en la idea de “caídos en combate”, sin explicar por qué durante años el propio régimen negó la presencia de militares cubanos en Venezuela ni informó públicamente sobre estas muertes.
Preguntas frecuentes sobre la movilización del régimen cubano y los militares fallecidos en Venezuela
¿Por qué el régimen cubano niega haber tenido tropas en Venezuela?
Durante años, el régimen cubano negó la presencia de sus tropas en Venezuela, calificando las denuncias de "mentiras imperialistas". Sin embargo, el reciente reconocimiento de la muerte de 32 militares cubanos en Venezuela contradice esa narrativa. Esta negación podría haber sido parte de un esfuerzo por evitar críticas internacionales y proteger la imagen del régimen ante su propio pueblo.
¿Qué tipo de homenaje se realizó para los militares cubanos fallecidos en Venezuela?
El régimen cubano organizó una serie de homenajes cuidadosamente planificados para los 32 militares fallecidos en Venezuela. Los homenajes incluyeron ceremonias en el Aeropuerto Internacional José Martí y en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), con guardias de honor y caravanas fúnebres escoltadas por tropas motorizadas. Estos eventos fueron presentados como actos de heroísmo y sacrificio, en un intento de reforzar la narrativa oficial de lealtad y sacrificio por la soberanía.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la muerte de los 32 militares en Venezuela?
La reacción de la población cubana ante la muerte de los 32 militares ha sido mixta. Muchos cubanos han expresado indignación y críticas, cuestionando la participación de militares cubanos en conflictos extranjeros y la falta de transparencia del régimen sobre estas misiones. La publicación de las identidades de los fallecidos ha generado una ola de críticas en redes sociales, donde se cuestiona la necesidad y el costo humano de estas "misiones internacionalistas".
¿Qué implicaciones tiene la presencia militar cubana en Venezuela?
La presencia militar cubana en Venezuela revela la profundidad de la alianza entre ambos regímenes, basada en intereses políticos y económicos compartidos. Esta presencia ha sido un tema sensible, ya que contradice las negaciones previas del régimen cubano y expone su intervención directa en asuntos internos venezolanos. Además, la participación en la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro ha tenido consecuencias geopolíticas, aumentando las tensiones con Estados Unidos y dejando a Cuba en una posición vulnerable tras el colapso del régimen chavista.
