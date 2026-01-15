Régimen moviliza a militares, trabajadores y estudiantes para despedir a combatientes muertos en Venezuela

Ver más

Tras años de silencio oficial, el régimen cubano comenzó a recibir en La Habana los restos de los 32 militares fallecidos en Venezuela, presentados ahora como “combatientes caídos”, en una serie de homenajes cuidadosamente organizados por el Estado y replicados en distintos puntos del país.

Las escenas difundidas por la prensa oficial y por instituciones estatales muestran el despliegue de solemnidad y control, cuyo núcleo central es la caravana fúnebre escoltada por tropas motorizadas, féretros cubiertos con la bandera cubana recorriendo avenidas principales de la capital cubana, guardias de honor y ceremonias en sedes militares, mientras el relato oficial habla de heroísmo, sacrificio y defensa de la soberanía.

En las imágenes, la presencia de familiares resulta casi invisible. En su lugar predominan militares uniformados, cadetes, funcionarios, trabajadores de ministerios y empresas estatales, empleados aeroportuarios y grupos de civiles movilizados institucionalmente, muchos con banderas en las manos y ubicados a lo largo del recorrido. No parecen multitudes espontáneas, sino contingentes organizados, convocados para acompañar un acto político más que un duelo íntimo.

El acto central tuvo como escenario la pista del Aeropuerto Internacional José Martí, y de ahí ocurrió el traslado a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) donde los ataúdes fueron alineados bajo retratos y ofrendas florales, custodiados por tropas de honor.

Todo transcurre bajo una narrativa épica que insiste en la idea de “caídos en combate”, sin explicar por qué durante años el propio régimen negó la presencia de militares cubanos en Venezuela ni informó públicamente sobre estas muertes.