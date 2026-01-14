El MINFAR agita el miedo: Advierte sobre un "genocidio" si cae el socialismo en Cuba

Vídeos relacionados:

En medio de la peor crisis económica y social que vive Cuba en décadas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) ha decidido volver a desempolvar su guion favorito: la amenaza de un enemigo externo omnipotente, la promesa de una guerra apocalíptica y la advertencia de un supuesto "genocidio" si el país abandona el socialismo.

En una publicación reciente en Facebook, el MINFAR afirmó que "las banderas de la Revolución y el socialismo no se entregan sin combatir" y lanzó un mensaje cargado de dramatismo al asegurar que una eventual "victoria del enemigo" tendría consecuencias "incalculables".

Según el texto, habría un "derramamiento inútil de sangre de hombres y mujeres inocentes" y un genocidio desatado por "la sed insaciable de venganza de la contrarrevolución".

El organismo cerró el mensaje con la consigna habitual: "La defensa de la patria socialista es un deber de todos los cubanos", una frase que se traduce en que la población debe estar lista para sacrificarlo todo por un sistema que no logra garantizar ni comida, ni electricidad, ni medicinas.

Captura de Facebook / Minfar Cuba

Poco después, el propio organismo reforzó la narrativa con otra publicación en la que volvió a citar a Fidel Castro y defendió la "elevada preparación para la defensa" como mecanismo para "prevenir la guerra".

En ese post, insistió en que el Ejército cubano debe ser fuerte y disponer tanto de las armas necesarias como de una sólida moral de lucha en el pueblo.

"La guerra que evitemos es nuestra mayor victoria", concluyó.

Captura de Facebook / Minfar Cuba

La retórica no es nueva, pero sí cada vez más insistente.

Esta semana, el MINFAR compartió otro mensaje donde aseguró que "ningún enemigo estará a salvo en Cuba" y que cualquier fuerza extranjera "no tendrá ni un metro cuadrado donde pueda estar seguro", porque podría "volar con una mina o caer en una emboscada que lo aniquile".

Las palabras fueron acompañadas de imágenes de uniformados disparando ametralladoras y manipulando minas antipersonales, en un despliegue que pretendía mostrar una isla convertida en trinchera.

Estas publicaciones forman parte de una etapa de preparación militar semanal que el régimen activó en todo el país, bajo la consigna de la "guerra de todo el pueblo".

Cada sábado, según las autoridades, se realizarán actividades militares, políticas e ideológicas con la participación de milicias, reservistas y civiles, en ejercicios que incluyen prácticas de tiro con fusiles de fabricación soviética, entrenamientos básicos y demostraciones con drones, más simbólicas que estratégicas.

Mientras La Habana simula una fortaleza inexpugnable, EE.UU. avanza en un proceso de modernización militar de alta tecnología bajo la campaña "Arsenal de la Libertad 2026", con inversiones multimillonarias en portaaviones, armamento de última generación y sistemas avanzados de defensa.

El contraste es evidente: de un lado, un ejército que apuesta por la tecnología; del otro, un régimen que presume fusiles heredados de la Guerra Fría y minas antipersonales como si fueran el último grito de la ciencia militar.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar.

Aunque perfiles afines al Gobierno repiten consignas sobre la "preparación del pueblo", la mayoría de los comentarios oscilan entre la burla, el enojo y la crítica abierta.

Algunos usuarios señalaron que el régimen "usa a los jóvenes como carne de cañón mientras los hijos de la cúpula viven en países capitalistas".

Otros preguntan con ironía si van a hacer la guerra "con armas de los años 60", y no faltan quienes resumen el sentimiento general con frases como "los enemigos son ustedes, que tienen al pueblo pasando hambre".

En un país marcado por apagones, inflación, escasez de alimentos y una migración masiva sin precedentes, el MINFAR ha optado por reactivar la épica de las trincheras, los enemigos invisibles y el sacrificio eterno.

La amenaza de un supuesto "genocidio" no parece buscar tanto preparar a la población para una guerra real como reforzar el miedo, la disciplina y el control político, mientras la vida cotidiana se desmorona.

Una vez más, el régimen cubano intenta convencer a una ciudadanía agotada de que su principal problema no es la falta de comida, de luz o de medicinas, sino un enemigo externo siempre al acecho.

Y mientras el discurso oficial promete batallas heroicas, el pueblo sigue librando la suya propia: sobrevivir.