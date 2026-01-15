Régimen cubano publica biografías de los militares muertos en Venezuela tras años de negar su existencia

Ver más

El régimen cubano divulgó este 15 de enero los perfiles de los 32 militares fallecidos en Venezuela durante el operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro, una admisión tardía que contradice años de negaciones oficiales sobre la presencia de tropas cubanas en tareas de seguridad del chavismo.

Las biografías, difundidas bajo la consigna “Honor y Gloria”, confirman que los fallecidos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y al Ministerio del Interior (MININT), muchos de ellos vinculados a la Dirección de Seguridad Personal.

Murieron todos la madrugada del 3 de enero de 2026, durante la operación autorizada por el presidente Donald Trump y ejecutada por la unidad élite Delta Force del Ejército estadounidense.

Los perfiles revelan un patrón reiterado, con hombres de distintas generaciones y rangos —desde soldados jóvenes hasta coroneles con décadas de servicio—, en su mayoría originarios del oriente del país, enviados a cumplir una “misión internacionalista” que oficialmente no existía. Varios contaban con formación técnica o trayectorias laborales civiles antes de ser integrados al aparato militar y de seguridad.

La narrativa oficial repite elementos comunes como su militancia en la UJC y el Partido Comunista, participación en “aseguramientos operativos” y ascensos póstumos como cierre simbólico de cada historia. No hay referencias a esposas, hijos o familias, ni detalles sobre el tipo de misión que cumplían en Venezuela.

La publicación de los perfiles ocurre en paralelo a un amplio despliegue de homenajes y actos públicos en Cuba, incluidos funerales, marchas oficiales y la reaparición de Raúl Castro durante la recepción de los restos en La Habana.

Días antes, el gobernante Miguel Díaz-Canel calificó de “cobardes” a los militares estadounidenses implicados en la operación, mientras exaltaba el “sacrificio” de los escoltas cubanos.

Más allá del discurso épico, la revelación deja al descubierto una verdad largamente negada y es la implicación directa de Cuba en la seguridad del régimen chavista y el costo humano de una alianza política que, una vez más, terminó pagándose lejos de casa.