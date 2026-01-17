Entre consignas y lealtad: Así justificaron su presencia los asistentes a la marcha del Gobierno en la Tribuna Antimperialista

Más allá del acto oficial y de la convocatoria del Gobierno, quienes participaron en la llamada Marcha del Pueblo Combatiente del viernes coincidieron en justificar su presencia desde un mismo marco discursivo de la lealtad a la Revolución, la defensa de la soberanía y la confrontación directa con Estados Unidos.
En testimonios difundidos por la televisión estatal, varios asistentes afirmaron haber salido a marchar “por la Revolución”, “porque yo soy Fidel” y para defender “una Cuba libre y soberana”, en lo que describieron como un momento “difícil” para el país y de “enfrentamiento desproporcionado” frente a un enemigo externo, según recogió Canal Caribe.
Las consignas se repitieron a lo largo del recorrido por el Malecón habanero, donde participantes aseguraron no tener miedo y estar dispuestos a seguir movilizándose “hoy, mañana y cuando haga falta”.
“Aquí está el pueblo fiel por Cuba”, dijo uno de los entrevistados, mientras otros apelaron a figuras históricas como José Martí, Fidel Castro y Raúl Castro para reafirmar la idea de unidad y resistencia.
En ese relato, los 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela fueron presentados como “héroes” cuya sangre debía ser honrada con disciplina y continuidad de la lucha, bajo la consigna de que “Cuba unida jamás será vencida”.
En una cobertura paralela difundida por Belly of the Beast Cuba, los argumentos se expresaron en términos aún más directos contra Washington. Varios participantes señalaron que marchaban para exigir respeto a Cuba y para impedir que “el imperialismo americano se meta con nosotros”.
“No tenemos miedo”, insistieron algunos, mientras coreaban consignas contra el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y afirmaban que sobrevivir al imperialismo en Cuba es “un acto de heroísmo y de resistencia”.
Otros justificaron la presencia de niños y jóvenes en la marcha como parte de una formación política temprana, para que “sepan por qué dieron su vida” quienes murieron en Venezuela.
Los testimonios también dejaron ver una narrativa de sacrificio permanente, en la que se afirma que el pueblo cubano estaría dispuesto a “dar la vida” ante cualquier agresión externa y que la lucha vale la pena no solo por Cuba, sino “por el mundo entero”, al que identifican como amenazado por lo que califican como el “cáncer del imperialismo norteamericano”. La idea de un futuro posible dentro de la isla fue defendida desde la premisa de que primero hay que “dar la cara” y alinearse con el país y su gobierno.
La movilización se produjo tras la convocatoria directa del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien llamó a una nueva Marcha del Pueblo Combatiente en homenaje a los 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela, en medio de una escalada de tensión con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas.
Desde el poder, la marcha fue presentada como una demostración de unidad, fortaleza y respaldo popular, con una visible presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior avanzando junto a civiles por la Tribuna Antimperialista.
En ese mismo escenario, Díaz-Canel advirtió que Cuba no hará concesiones políticas ante Washington y prometió “pelear con fiereza” frente a cualquier presión externa, utilizando un lenguaje de confrontación y resistencia histórica.
El mensaje llega en un contexto marcado por la pérdida del respaldo venezolano, una profunda crisis económica interna y un creciente malestar social, lo que explica la insistencia oficial en exhibir imágenes de cohesión y lealtad, mientras siguen sin responderse preguntas clave sobre la presencia militar cubana en Venezuela y el costo humano de esa implicación.
Preguntas frecuentes sobre la marcha del Gobierno cubano y su contexto
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál fue el propósito de la Marcha del Pueblo Combatiente en Cuba?
La Marcha del Pueblo Combatiente fue organizada como un acto de lealtad a la Revolución y en homenaje a los 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela. El gobierno cubano buscó proyectar una imagen de unidad y resistencia frente a la supuesta agresión imperialista de Estados Unidos. La marcha también sirvió para reforzar el apoyo al régimen de Nicolás Maduro en medio de una crisis interna en Cuba.
¿Por qué estaban los militares cubanos en Venezuela?
Los militares cubanos estaban en Venezuela para proteger al régimen de Nicolás Maduro, según diversas fuentes y testimonios oficiales. Su presencia formaba parte de una misión de seguridad, y no de una causa humanitaria. El gobierno cubano había negado previamente esta intervención directa, pero los eventos recientes han confirmado su implicación operativa en actividades relacionadas con la seguridad del liderazgo chavista.
¿Qué posición tiene el gobierno cubano respecto a Estados Unidos tras la captura de Maduro?
El gobierno cubano ha adoptado una postura de confrontación hacia Estados Unidos, describiendo la captura de Nicolás Maduro como un acto de "terrorismo de Estado" y una agresión imperialista. Miguel Díaz-Canel ha prometido resistir cualquier presión externa y ha reafirmado su compromiso con el chavismo, utilizando retórica antiestadounidense para cohesionar a sus seguidores en un momento de crisis interna.
¿Cómo se presentó la marcha en los medios oficiales cubanos?
La marcha fue presentada como una expresión de unidad y apoyo al gobierno, destacando la participación voluntaria del pueblo en un acto de resistencia antiimperialista. Sin embargo, el contexto indica que la movilización fue organizada por el Estado, con una fuerte presencia de efectivos militares y civiles movilizados institucionalmente, en un intento de mostrar respaldo social al régimen en un momento de malestar social y crisis económica.
