Díaz-Canel advierte a Trump que Cuba no hará concesiones políticas: “Pelearemos con fiereza”

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez advirtió este viernes que Cuba “no hará ninguna concesión política” ante las presiones del gobierno de Estados Unidos, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien recomendó al régimen de La Habana “hacer un trato antes de que sea demasiado tarde”.

Durante un discurso pronunciado en la Tribuna Antiimperialista, en la capital cubana, Díaz-Canel aseguró que, si Cuba fuera agredida, “pelearía con fiereza idéntica a la que legaron generaciones de bravos combatientes cubanos, desde las guerras por la independencia en el siglo XIX, la Sierra Maestra, la clandestinidad y África en el siglo XX, hasta Caracas en el siglo XXI”.

“No hay rendición ni claudicación posibles, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción ni la intimidación”, afirmó el mandatario.

“Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política, ni eso jamás estará en la mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. Siempre estaremos dispuestos al diálogo, pero en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo”, añadió.

En su discurso Miguel Díaz-Canel arremetió con dureza contra Washington, acusando al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio de encabezar una política de agresión regional.

“El actual emperador de la Casa Blanca y su infame secretario de Estado no han parado de amenazarnos”, dijo y volvió a usar el lenguaje de la Guerra Fría para presentarse como víctima del “imperio”.

Elevó el dramatismo al afirmar que ni una ofensiva total podría doblegar a Cuba. “Tendrían que secuestrar a millones o desaparecernos del mapa, y aun así los perseguiría por siempre el fantasma de este pequeño archipiélago”, proclamó ante sus seguidores.

En el mismo tono, aseguró que “los promotores del ataque y el secuestro del presidente Maduro apelaron a los más abominables métodos del fascismo” y que “la actual administración norteamericana abrió la puerta a una era de barbarie, despojo y neofascismo” en el Caribe.

El mensaje de Díaz-Canel llega tras una advertencia directa de Trump, publicada el 11 de enero en su red social Truth Social, donde el presidente estadounidense reiteró que “no habrá más petróleo ni dinero procedente de Venezuela hacia la isla”.

El comentario de Trump se produjo apenas una semana después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante una operación militar estadounidense en Caracas, un hecho que ha dejado al régimen cubano en una situación de extrema vulnerabilidad.

La Habana ha sido uno de los principales beneficiarios del petróleo venezolano desde los tiempos de Hugo Chávez, a cambio de la presencia de asesores militares, médicos y agentes de inteligencia cubanos en Caracas. La caída de Maduro y el control de Estados Unidos sobre la transición venezolana, deja al régimen de Díaz-Canel con la pérdida casi total de su principal fuente de subsidios.

Las palabras de Díaz-Canel, con tono desafiante y patriótico, parecen buscar cohesionar a sus bases en medio de un contexto interno marcado por la escasez, los apagones y un creciente malestar social.

Sin embargo, la advertencia de Trump marca un endurecimiento de la política de Washington hacia el régimen cubano, que ahora deberá afrontar el desafío de sostenerse sin el respaldo financiero ni energético de Venezuela.